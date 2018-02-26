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Ahmet Kural "Aşka inandım ama hiç âşık olmadım" deyince...

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.02.2018 09:52 | Son Güncelleme

Ailece Şaşkınız ile 2 Mart'ta seyirciyle buluşmaya hazırlanan Ahmet Kural ve Murat Cemcir, film ve kendileri hakkında merak edilenleri anlattı. Kısa bir süre önce Sıla ile yollarını ayıran Ahmet Kural'ın "Aşka inandım ama hiç âşık olmadım" sözleri olay oldu

Ahmet Kural "Aşka inandım ama hiç âşık olmadım" deyince...

Şarkıcı Sıla'yla 10 aylık ilişkisini noktalayan Ahmet Kural, biten ilişkisi hakkında konuşmadan aşkın tarifini yaptı.

Tarifinde "Aşka inandım ama hiç âşık olmadım" diyen Ahmet Kural açıklamasıyla şaşırttı.

İşte Ahmet Kural'ın aşk tarifi:

"İlahi aşk var efendim. Abiye duyulan aşk var, meslek aşkı var, bir kadına duyulan aşk var... Bu aşklar olmazsa olmuyor... Aşk güzel bir şey ya.

'AŞK HAYATINI GÜZELLEŞTİRİYORSA GÜZEL'

Ama hayatını güzelleştiriyorsa güzel. Hayatına değer katması lazım. Onun dışında bir de aşka inanmak diye bir şey var. Ben yaklaşık 48-49 aşk yaşadım diyormuşum. Aşka inandım ama hiç âşık olmadım."

Ahmet Kural'ın bu açıklamasından sonra Sıla ile aşk yaşarken çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyada tekrar gündeme geldi.

Sosyal medya kullanıcıları bu fotoğrafı paylaşarak şu yorumları yaptı:

'Aşık değilsen nasıl böyle baktın?'
'Ya kuyruk acısından böyle diyorsun ya da kalpsizsin'
'Yapma be Ahmet bu da mı yalan?!'
'İnanmadık....'
'Bence yalan söylüyor'
'Değişik bir açıklama'
'Sıla buna güldü'

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