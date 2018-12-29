Ahmet Kural Ayşe Arman'ın röportaj talebini neden reddetti?

Sıla Gençoğlu ile yaptığı röportaj haberinin başında Sıla'nın tarafında olduğunu söyleyerek Ahmet Kural'a köşesinin açık olduğunu söyledi.

"TARAFINIZI AÇIK BİR ŞEKİLDE BELLİ ETMİŞSİNİZ"

Ayşe Arman'a cevap veren Kural açıklamasında şunları söyledi: "Hürriyet Gazetesi'ndeki köşenizde 25.12.2018 Salı günü yayınlanan ve üç gün sürecek röportajınızın ilk bölümün giriş cümlesinde açık bir şekilde tarafınızı beyan etmişsiniz. Söylediklerimi ve olayın yaşandığı günden bugüne kadar olanları, belirttiğiniz bu taraf çerçevesinde yorumlayarak giriş bölümüne devam etmişsiniz. Akabinde adını 'kadın kadına dertleşme' olarak koyduğunuz bu röportajın ilk bölümünün yayımlandığı aynı gün öğlen saatlerinde asistanınız Hande Hanım'dan, menajerim Dilek Tözen'i arayarak benimle de bir röportaj yapmak isteğiniz iletmesini rica etmişsiniz.

"RÖPORTAJLARINIZA SAYGI DUYUYORUM AMA İÇTEN BULMUYORUM"

Türkiye'nin gündemini oluşturan röportajlarınıza saygı duymakla birlikte, talebinizi bu konuya özgü ve bahsettiğim nedenlerden içten bulmuyorum. Yaptığınız röportajın tek taraflı bir röportaj olduğu algısının toplumda oluştuğunu gördüğünüz anlıyorum. Savunma hakkımı kullanacağım bir dava sürecinin başladığı bir dönemde, kamuoyunu ve yargıyı bilerek veya bilmeyerek etkileyecek, çizdiğiniz çerçevedeki bir fiili durumun içinde ilkesel olarak yer almayacağım.