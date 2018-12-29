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Ahmet Kural Ayşe Arman'ın röportaj talebini neden reddetti?

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.12.2018 11:19 | Son Güncelleme

Hürriyet köşe yazarı Ayşe Arman, geçtiğimiz günlerde Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden Sıla Gençoğlu ile röportaj yaparak taraf olduğunu söyledi. Ahmet Kural, kendisine röportaj talebi gönderen Ayşe Arman'ın isteğini reddetti.

Ahmet Kural Ayşe Arman'ın röportaj talebini neden reddetti?

Sıla Gençoğlu ile yaptığı röportaj haberinin başında Sıla'nın tarafında olduğunu söyleyerek Ahmet Kural'a köşesinin açık olduğunu söyledi.

"TARAFINIZI AÇIK BİR ŞEKİLDE BELLİ ETMİŞSİNİZ"

Ayşe Arman'a cevap veren Kural açıklamasında şunları söyledi: "Hürriyet Gazetesi'ndeki köşenizde 25.12.2018 Salı günü yayınlanan ve üç gün sürecek röportajınızın ilk bölümün giriş cümlesinde açık bir şekilde tarafınızı beyan etmişsiniz. Söylediklerimi ve olayın yaşandığı günden bugüne kadar olanları, belirttiğiniz bu taraf çerçevesinde yorumlayarak giriş bölümüne devam etmişsiniz. Akabinde adını 'kadın kadına dertleşme' olarak koyduğunuz bu röportajın ilk bölümünün yayımlandığı aynı gün öğlen saatlerinde asistanınız Hande Hanım'dan, menajerim Dilek Tözen'i arayarak benimle de bir röportaj yapmak isteğiniz iletmesini rica etmişsiniz.

"RÖPORTAJLARINIZA SAYGI DUYUYORUM AMA İÇTEN BULMUYORUM"

Türkiye'nin gündemini oluşturan röportajlarınıza saygı duymakla birlikte, talebinizi bu konuya özgü ve bahsettiğim nedenlerden içten bulmuyorum. Yaptığınız röportajın tek taraflı bir röportaj olduğu algısının toplumda oluştuğunu gördüğünüz anlıyorum. Savunma hakkımı kullanacağım bir dava sürecinin başladığı bir dönemde, kamuoyunu ve yargıyı bilerek veya bilmeyerek etkileyecek, çizdiğiniz çerçevedeki bir fiili durumun içinde ilkesel olarak yer almayacağım.

"RÖPORTAJ TALEBİNİZİ KABUL ETMEYECEĞİM"

Yakın geçmişte başka bir konuyla ilgili etrafınızda dönen ama kişide yarattığı manevi kırılganlık ve toplumsal itibar zedelemesi açısından benzer sonuçlar yaratan bir linçte maruz kalmış bir gazeteci olarak, sizin bu kararımı en iyi anlayacak kişi olduğunuzu düşünüyorum. Konuların getireceği noktaların gerekli kılacağı kamuoyunu bilgilendirme hakkım saklı kalmak kaydıyla, talebinizi üzülerek kabul edemeyeceğimi bildirmek isterim."

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