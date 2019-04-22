Ahmet Kural ceza aldı; Sıla bakın ne paylaştı!

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği Ahmet Kural ile bugün mahkemede ikinci kez karşı karşıya geldi.

Dava sonunda oyuncu Ahmet Kural’a 6 ay 20 gün hapis cezası verilirken, mahkeme heyeti cezanın ertelenmesi kararını verdi. Verilen bu karar sonrasında mahkeme önünde avukatıyla birlikte objektiflerin karşısına geçen ve açıklamalarda bulunan Sıla Gençoğlu sonrasında da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Sıla mahkeme kararıyla ilgili olarak şunları yazdı:

”Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var’ demiştim birkaç ay önce. Çok örselenmiş çok kırılmıştım. Susmak kolayıydı, ben zoru seçtim. Avazım çıktığı kadar bağırıp, susan binlerce kadının sesi olmak istedim. Ve o kadınların yaşadığı ne varsa yaşadım! Yalanlar, iftiralar, algı operasyonları, toplum değerleri üzerinden beni sosyal lince kalkışmalar… Ama ben tek bir şeye, adalete yani doğruya güvenmeyi seçtim.

Yalansız dolansız, bazen başıma geleni anlatırken çakıl taşları yutarak ama hep adalete inanarak ve sessiz kadınların gözlerinden güç alarak!

Bugün, Adalet Sarayı'nın önünde konuşurken yine binlerce kadındık. Bu süreçte yanımda olan, sesim olan herkese çok teşekkür ederim. Ben yine yaşadıklarımdan bir şeyler öğrenmeye ama yine hayatı bildiğim gibi, kimseden korkmadan yaşamaya devam edeceğim… Hiçbir haksızlık karşısında sessiz kalmayarak…”

