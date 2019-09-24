Ahmet Kural’dan Baba Parası için manidar sözler

Ahmet Kural,filmin konusuna dair küçük ip ucu olarak söylediği sözlerin kendisine mal edildiğini aslında bu sözlerin filmin ruhunu yansıttığını ifade etti.

Ahmet Kural, merakla beklenen yeni filmi Baba Parası’nın konusunu ‘Çok paranızın olması size yeni arkadaşlar yerine kaliteli düşmanlar kazandırır’ şeklinde özetledi. Aksiyonu ve kahkahası bol olan filmin çekimleri İstanbul’da devam ediyor. Murat Cemcir ‘Gece uykusu uyumadan çalışıyoruz’ sözleri ile setinin yoğun temposuna değinirken, filmin konusu için ‘Baban ne kadar zenginse o kadar zengin oluyorsun’ olarak özetledi.

Baba Parası 1 Ocak’ta Vizyona Girecek

İkilinin hayranlarının vizyonunu iple çektiği 'Baba Parası'nda müthiş ikilinin yanı sıra Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Demir Karahan ve Osman Alkaş gibi isimler yer alıyor.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir’in yaptığı Baba Parası 1 Ocak’ta sinemalarda olacak.



