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Ahmet Kural’dan Baba Parası için manidar sözler

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 24.09.2019 12:03 | Son Güncelleme

9’uncusu düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası'na katılan oyuncu Murat Cemcir ve Ahmet Kural, yeni filmlerinin tanıtımını yaptılar.

Ahmet Kural’dan Baba Parası için manidar sözler

Ahmet Kural,filmin konusuna dair küçük ip ucu olarak söylediği sözlerin kendisine mal edildiğini aslında bu sözlerin filmin ruhunu yansıttığını ifade etti.

Ahmet Kural, merakla beklenen yeni filmi Baba Parası’nın konusunu ‘Çok paranızın olması size yeni arkadaşlar yerine kaliteli düşmanlar kazandırır’ şeklinde özetledi. Aksiyonu ve kahkahası bol olan filmin çekimleri İstanbul’da devam ediyor. Murat Cemcir ‘Gece uykusu uyumadan çalışıyoruz’ sözleri ile setinin yoğun temposuna değinirken, filmin konusu için ‘Baban ne kadar zenginse o kadar zengin oluyorsun’ olarak özetledi.

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Baba Parası 1 Ocak’ta Vizyona Girecek

İkilinin hayranlarının vizyonunu iple çektiği 'Baba Parası'nda müthiş ikilinin yanı sıra Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Demir Karahan ve Osman Alkaş gibi isimler yer alıyor.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir’in yaptığı Baba Parası 1 Ocak’ta sinemalarda olacak.


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Anahtar Kelimeler:
Murat Cemcir ahmet kural Bodrum Türk Filmleri Haftası

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