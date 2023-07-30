Ahmet Kural'lı 'Efsane' filmine Yeşilçam'dan bomba transfer! Usta oyuncu ilk kez komedi oynayacak!

Ahmet Kural, Çağla Gizem ile evliliği gündemdeki yerini koruyor. Başarılı oyuncu, Selçuk Aydemir'in yöneteceği Efsane filmi ile de oldukça konuşuluyor. Filmde kendisine eşlik edecek son isim, Yeşilçam'ın usta isimlerinden Serdar Gökhan oldu. Usta oyuncu, oyunculuk kariyerinde ilk defa komedi filminde oynayacak.

Serdar Gökhan, Diriliş Ertuğrul dizisinde Süleyman Şah'ı canlandırmış ve büyük beğeni toplamıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Serdar Gökhan, Ahmet Kural ile birlikte rol alacağı Efsane filminde ilk kez komedi oynayacak.

Şu sıralar 80 yaşında olan usta oyuncu filmde, Ahmet Kural’ın dedesini canlandıracak.

Serdar Gökhan gerçek adıyla Nusret Ersöz, 15 Mart 1943 doğumludur. Usta oyuncu aslen Malatyalıdır.

Kariyerinde birçok film ve televizyon dizisinde rol almıştır. İlk başrol oynadığı film Kadırgalı Ali'dir. Ayrıca çizgi roman çizerliği de yapmıştır.

Ahmet Kural ise filmde biri saf, diğeri dolandırıcı iki kardeşi birden canlandıracak.





