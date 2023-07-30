MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ahmet Kural'lı 'Efsane' filmine Yeşilçam'dan bomba transfer! Usta oyuncu ilk kez komedi oynayacak!

Ahmet Kural'lı 'Efsane' filmine Yeşilçam'dan bomba transfer! Usta oyuncu ilk kez komedi oynayacak!

30.07.2023 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde evlenen Ahmet Kural, yakın zamanda sete çıkmaya hazırlanıyor. Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini yapacağı 'Efsane' kod adlı filmde Kural'a eşlik edecek isimler bir bir netleşiyor. Merakla beklenen film son olarak Yeşilçam'ın usta isminin kadroya katılmasıyla gündeme geldi.

Ahmet Kural, Çağla Gizem ile evliliği gündemdeki yerini koruyor. Başarılı oyuncu, Selçuk Aydemir'in yöneteceği Efsane filmi ile de oldukça konuşuluyor. Filmde kendisine eşlik edecek son isim, Yeşilçam'ın usta isimlerinden Serdar Gökhan oldu. Usta oyuncu, oyunculuk kariyerinde ilk defa komedi filminde oynayacak.

Ahmet-Kural-mujdeli-mujdeli-haber-En-kisa-zamanda-duyacaksiniz-e1667394526129

Serdar Gökhan, Diriliş Ertuğrul dizisinde Süleyman Şah'ı canlandırmış ve büyük beğeni toplamıştı.

ezgif.com-webp-to-jpg (31)

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Serdar Gökhan, Ahmet Kural ile birlikte rol alacağı Efsane filminde ilk kez komedi oynayacak.

raw_oyuncu-serdar-gokhan-ilk-kez-bu-kadar-sanata-ve-sanatciya-ve-onem-veren-bir-hukumet-goruyorum_472241217

Şu sıralar 80 yaşında olan usta oyuncu filmde, Ahmet Kural’ın dedesini canlandıracak.

2e7f3207-801c-e811-80dc-a0369f7d1d8e

Serdar Gökhan gerçek adıyla Nusret Ersöz, 15 Mart 1943 doğumludur. Usta oyuncu aslen Malatyalıdır.

ezgif.com-webp-to-jpg (32)

Kariyerinde birçok film ve televizyon dizisinde rol almıştır. İlk başrol oynadığı film Kadırgalı Ali'dir. Ayrıca çizgi roman çizerliği de yapmıştır.

Ahmet Kural ise filmde biri saf, diğeri dolandırıcı iki kardeşi birden canlandıracak.
ezgif.com-webp-to-jpg (33)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü anne-kız da diziye katıldı! Görenler inanamadıÜnlü anne-kız da diziye katıldı! Görenler inanamadı
Cennet Mahallesi'nin Ayşe'sini bir de şimdi görün! 'Güzellik halis mi?'Cennet Mahallesi'nin Ayşe'sini bir de şimdi görün! 'Güzellik halis mi?'
Usta senarist 92 yaşında hayatını kaybettiUsta senarist 92 yaşında hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Kural Serdar Gökhan Selçuk Aydemir Oyuncu amanda yaşında

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpeği böyle çaldı! Bir eliyle ağzını kapatıp kucaklayarak koşarak kaçtı

Köpeği böyle çaldı! Bir eliyle ağzını kapatıp kucaklayarak koşarak kaçtı

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Günlerdir kayıptı! Milyoner fenomenin korkunç ölümü...

Günlerdir kayıptı! Milyoner fenomenin korkunç ölümü...

Cani anne 6 yaşındaki oğlunu kıyafet dolabına kilitledi

Cani anne 6 yaşındaki oğlunu kıyafet dolabına kilitledi

Çok satanlarda zirvede, tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak indirim

Çok satanlarda zirvede, tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak indirim

Günün Videosu

Kaza yapan aracı görüntüleyen kadın muhabire saldırı! Şoke eden anlar saniye saniye kamerada
Kaza yapan aracı görüntüleyen kadın muhabire saldırı! Şoke eden anlar saniye saniye kamerada
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.