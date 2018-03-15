Ahmet Kural ve Murat Cemcir müjdeyi verdi

Mersin Forum Alışveriş Merkezi'ndeki Sanatçılar Meydanı'na kurulan platformda hayranları ile buluşan 'Ailecek Şaşkınız' filminin başrolleri Ahmet Kural ve Murat Cemcir, esprileri ile sevenlerini kahkahaya boğdu. Oyuncuları görmek isteyen hayranları, alışveriş merkezinin merdivenleri ve teras katlarını doldurdu.

AHMET KURAL DİZİYLE DÖNÜYOR

Sinema katında basınla buluşan Ahmet Kural şöyle konuştu: "Filme çok güzel bir ilgi var. Bu film için bu kadar beklemiyorduk. Çünkü yeni bir şey denedik ve beğenilip beğenilmeyeceğini bilmiyorduk."

"Şu anda Selçuk Aydemir tarafından yeni dizi yazılıyor. İkinci bölüm bitmek üzere, ama biz de okumadık. Eylül gibi yayında olmayı planlıyoruz. Yine bir komedi dizisi olacak. Dram çeksek kimse bizi ciddiye alıp ağlamaz. Albüm soruları geliyor, ama en fazla film müziği yaparız"

MURAT CEMCİR: HAYATIMIZ DRAM

Murat Cemcir ise ''Bugün çok güzel bir ilgi var. 'Dram dizisi olacak mı?' diyorlar, ama hayatımız dram zaten. 'Ne kadar güldürürsek o kadar kardır' diye düşünüyoruz. Komediyi seviyoruz. Film, umduğumuzdan iyi gidiyor. 'Yeni bir şey deneyelim, seyirci teveccüh gösterir' diyorduk. Bayağı teveccüh gösterdiler, mutlu ettiler bizi'' diye konuştu.

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