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Ahmet Kural ve Sıla davasında yeni gelişme

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.02.2019 14:38 | Son Güncelleme

Oyuncu Ahmet Kural, komşusu olduğunu söyleyen H.Z.T tarafından savcılığa "Bana iftira atıyor" diye şikayet edilmişti. Savcılık makamı o şikayeti değerlendirerek takipsizlik kararı verdi.

Ahmet Kural ve Sıla davasında yeni gelişme

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasındaki şiddet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ahmet Kural ve Sıla tartışmasında yandaki villada o geceye tanık olduğunu ifade eden, H.Z.T'nin. (17), “Ben yalancı tanıklık yapmadım” diyerek Ahmet Kural hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak ‘iftira' suçlamasıyla şikayetçi olmuştu.

H.Z.T’nin şikayeti üzerine Kural hakkında başlatılan soruşturmada savcılık takipsizlik kararı verdiğini açıkladı.

Kararda, H.Z.T hakkında yürütülen soruşturma sonunda “dosyanın henüz yargılama aşamasında olması sebebiyle değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığı" belirtilerek H.Z.T hakkında takipsizlik kararı verildiği hatırlatıldı. Şüpheli Ahmet Kural hakkında iftira suçunun oluşmadığı belirtilen kararda, Kural hakkında takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

DHA

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sıla ahmet kural Sıla-Ahmet Kural kavga

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