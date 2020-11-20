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Ahmet Kural ve Sıla ile ilgili şaşırtan tesadüf

20.11.2020 15:41 | Son Güncelleme:
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Ahmet Kural ve Sıla ile ilgili şaşırtan tesadüf

Uzun süredir avukat Çağla Gizem Çelik ile aşk yaşayan oyuncu Ahmet Kural, önceki gün sevgilisinin doğum gününü kutladı. Aynı gün Kural ile iki yıl önce yollarını ayıran Sıla'nın boşanacağını açıklaması ise sosyal medyada 'şaşırtan tesadüf' olarak yorumlandı.

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla ile olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra avukat Çağla Gizem Çelik'le yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Kural'ın sevgilisi dün 30 yaşına bastı. Oyuncu, Çağla Gizem Çelik'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Kural, paylaşımına "Nicelerine..." notunu düştü.

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ŞAŞIRTAN TESADÜF

Ahmet Kural'ın bu pozu bazı takipçileri tarafından eski sevgilisi Sıla ile çekildiği bir karesine benzetilirken, Sıla'nın aynı gün boşanma kararını açıklaması 'şaşırtan tesadüf' olarak yorumlandı.

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Sıla, Kural'dan ayrıldıktan sonra şef Hazer Amani ile ocak ayında nikah masasına oturmuştu.

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Ancak 40 yaşındaki şarkıcının evliliği çok uzun sürmedi.

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