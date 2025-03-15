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  4. Şinasi Yurtsever'e veda... Ahmet Kural sahnede gözyaşlarına boğuldu, annesinin feryadı yürekleri dağladı

Şinasi Yurtsever'e veda... Ahmet Kural sahnede gözyaşlarına boğuldu, annesinin feryadı yürekleri dağladı

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Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
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"Düğün Dernek", "Çalgı Çengi", "Kardeş Payı" ve "Hokkabaz" gibi birçok sinema filmi ve dizide rol alan ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayata gözlerini yumdu. Şinasi Yurtsever, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Yurtsever'in cenaze töreninde yakın arkadaşı Ahmet Kural gözyaşlarına boğuldu, annesinin feryadı ise yürekleri sızlattı.

Şinasi Yurtsever, İşler Güçler, Kardeş Payı ve Düğün Dernek gibi yapımlarda oynadığı karakterlerle izleyenlerin gönlüne taht kurdu. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayata gözlerini kapadı.

Geçen sene mide kanserine yakalanan ve gördüğü tedaviyle iyileşen Şinasi Yurtsever, 17 Şubat’ta “Hücreler” adlı oyununda son kez sahneye çıktıktan bir süre sonra zatürre teşhisiyle hastanede tedavi altına alınmıştı.

şinasi

Şinasi Yurtsever'in ölüm haberi sanat dünyasını ve dostlarını yasa boğdu. Ünlü isimler tek tek taziye mesajları yayınladı.

yurtsever

İLK TÖREN AKM'DE!

Şinasi Yurtsever, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi’nde anma töreni gerçekleştiriyor. Anma törenin ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılanacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

onur

Şinasi Yurtsever için AKM'de düzenlenen törene ünlü isimler akın etti. Onur Buldu, Ahmet Kural, Özgür Çevik, Ayhan Taş, Burak Satıbol, Hakan Meriçliler, Engin Günaydın ve Devin Özgün Çınar gibi isimler törene katıldı.

ANENSİ

ANNESİNİN FERYADI YÜREKLERİ SIZLATTI

Ayakta durmakta güçlük çeken Yurtsever'in annesi Onur Buldu’nun ellerini tutarak gözyaşları döktü. Salon girişinde taziyeleri kabul eden anne Güler Yurtsever 'Yavrum' diye feryat ederek yürekleri sızlattı.

AHMET KURAL

TABUTUNU ÖPTÜ

Şinası Yurtsever ile 'Kardeş Payı', 'Düğün Dernek', 'Çalgı Çengi' ve 'İşler Güçler'de birlikte rol alan Ahmet Kural, törende sahneye çıktı ama 'Özür dilerim. Kusura bakmayın. Hepimizin başı sağ olsun' diyerek gözyaşlarına boğuldu. Konuşmasını tamamlayamayan Kural, Şinası Yurtsever'in tabutunu öptü.

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Anahtar Kelimeler:
Şinasi Yurtsever
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Çok sevmiştik, gülüşüyle içimizi ısıtan aileden biri gibiydi. Erken veda oldu maalesef.
allah rahmet eylesin
çok güzel anılar bıraktı değerli bir insandı toprağı bol olsun
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