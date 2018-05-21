Ahmet Mekin İstanbul’u terk etmişti… Cihangir’de ortaya çıktı!

Sokakta yürürken bir anda karşısında magazin muhabirlerini gören Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’i, 61 yıllık usta oyuncu Ahmet Mekin (86) ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Muhabirler, 1957-1975 arasında Türk Sineması’nın jönü olan Ahmet Mekin’e “Yeni bir projeniz var mı?” diye sordu. Ahmet Mekin “Normal şartlarda beni Cihangir’de göremezsiniz. Erdek’te yaşıyorum. Oyuncu arkadaşım Toprak Sergen ile randevum vardı. Bir iş için geldim. Otelime gidip senaryomu okuyacağım” dedi.

Cihangir'de görüntülenen Ahmet Mekin, 1998'de İstanbul'u terk edip Erdek'e yerleşti.

*Ahmet Mekin bu fotoğrafta 25 yaşında.



