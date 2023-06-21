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Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye salvolar...

21.06.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahmet Nur Çebi, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye cevap veren Ahmet Nur Çebi'nin sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları...

"FORMAYI TFF KONGRESİNDE GİYECEĞİM"

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"TFF Kongresi'nde yeni formalarımızı giymeyi düşünüyorum. Herkes görsün Beşiktaş'ı. Kırmızı formayı daha çok beğendim. Hepsi güzel. Zevk meselesi. Babama sorsanız, çubukluyu tercih edecektir. Bu yüzden 3 tane yapıyoruz."

"BEŞİKTAŞ'I UMURSAMIYORUM DİYEMEZ"

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"Mehmet Büyükekşi'nin 'Beşiktaş'ı umursamıyorum' sözleri için ne diyeceksiniz?"

Ahmet Nur Çebi: "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ikinci Başkanımız Engin Baltacı arasındaki diyaloğu sordunuz. TFF Başkanı ile huzursuzluk yaşıyoruz. Saygısızlık yapmadan fikirlerimizi paylaşıyoruz. İlişkilerimiz Ahmet Nur Çebi - Mehmet Büyükekşi ilişkisi değil. Beşiktaş - TFF ilişkisi. Bazen konular şahsileştiriliyor. Bu açıklamayı şahsi ve kızgınlıkla söylenmiş bir cümle olarak ümit ediyorum. Başka türlü olma şansı yok. Neyi umursamıyorsunuz? TFF'nin görevi Türk futboluna hizmet etmek. Siz Türk futbolunun ağası, paşası, duayeni, ağabeyi olan Beşiktaş'ı 'Umursamıyorum' diyemezsiniz. Türk futboluna hizmet ederken, Beşiktaş'a da hizmet edeceksiniz. Beşiktaş'ı umursayacağını, görevini yapacağını çok iyi biliyorum. Beşiktaş'ı umursamamak gibi şansı yok. Herkes, Beşiktaş'ı umursamak zorunda."

"DURSUN ÖZBEK NE EKERSE ONU BİÇER"

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"Dursun Özbek'in 'Birbirimizi rencide etmeyelim' sözü için ne diyeceksiniz?"

Ahmet Nur Çebi: "İlk bakışta doğru söylemiş. Kulüpler Birliği'nde de söyledi. Bunu tek taraflı isteyemezsiniz. Bu ilişkiler çift taraflı olur. Sen, beni sevmeyeceksin ama ben seni seveceğim! Böyle bir şey yok. Şampiyonluk gecesinde '6 puanı verdim ne olacak?' derseniz, sizi üzecek cümlelerle muhatap olursunuz. Dursun Özbek'in üzülmesine, üzüldüm. Kendisi ağabeyimdir. Ancak sizin yaptığınız açıklamalar da üzücü. Diğer camiaları üzerseniz, gereken cevabı alırsınız. Ne ekerseniz, onu biçersiniz. O da inşallah bir üzüldüğünü söyler. Karşılıklı helalleşmiş oluruz."

"GEDSON FERNANDES'E TEKLİFLER GELİYOR"

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Ahmet Nur Çebi: "Romain Saiss ve Gedson Fernandes önemli oyuncular. Premier Lig ve dünyanın gözü Gedson'un üzerinden. Teklifler geliyor ama gönlüm el vermiyor. Alacağımız parayla ekonomik sıkıntıları bitirebiliriz. Talepler var ama görüşmeler yok! Taleplere soğuk bakıyoruz. Zaman ne gösterir bilemiyoruz. Kendisi de çok gitmek taraftarı değil. Saiss geçen sene Dünya Kupası'nda çok başarılı sezon geçirdi. Gelen talepler var. 'Yolumu açar mısınız?' dedi ama olmazsa, 'Beşiktaş'a zarar vermem' diyen bir oyuncu. Kamuoyu gelecekleri beklemek zorunda. Görüşlerimiz yola devam. Yarın ne olur bilemiyoruz."


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