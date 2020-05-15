Ahmet Nur Çebi'den koronavirüs açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, koronavirüs sonucu pozitif çıktıktan sonra vakit kaybetmeden tedavi sürecinin başladığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çebi, şu ifadeleri kullandı:
"Tüm tedbirleri almamıza karşın ne yazık ki Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz testlerde koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Tedavi sürecime vakit kaybetmeden başlandığını ifade etmek isterim.
Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.."
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