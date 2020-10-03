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Ahmet Nur Çebi, Valentin Rosier ile buluştu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.10.2020 15:36 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Portekiz kulübü Sporting'den transfer edilen Valentin Rosier ile bir araya geldi.

Ahmet Nur Çebi, Valentin Rosier ile buluştu

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yeni transfer 29 yaşındaki Fransız sağ bek ile bir araya geldi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadromuza katılan Valentin Rosier ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi. Çebi, sıcak bir ortamda geçen buluşmada Rosier'e, 'Beşiktaş ailesine hoş geldin' dedi ve başarılar diledi" ifadeleri kullandı.

(DHA)

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