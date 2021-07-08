Ahşap boyamada eskitme tekniği nasıl yapılır? Vintage sevenler bu tasarıma bayılacaksınız

Ahşap boyama teknikleri arasında eskitme tekniğinin kullanımı çok fazladır. Mumla yapılan eskitme tekniğinde, mutlaka iki renk boyaya ihtiyaç vardır. Mum ve bulaşık teli de gereklidir. Kullanılacak şekle veya resme göre uyumlu renkler kullanılabilir. Kahverengi - beyaz, siyah - beyaz, kırmızı - beyaz gibi renkler kullanılabileceği gibi, gri - beyaz, bej - açık kahve gibi uyumlu renkler de kullanılabilir.

AHŞAP BOYAMADA ESKİTME TEKNİĞİ NASIL UYGULANIR?

Boyanmış ve kurutulmuş kutunun üzerine önce mum sürülür. Geniş yüzeylerde yatak olarak sürmenizi öneririm. Bu şekilde daha rahat sürebilirsiniz.

Bu işlemi bitirdikten sonra, üstüne açık renk mavi boya sürüyorum. Yaklaşık yarım saat kurumaya bırakılır. Fön ile kurutmaya çalışılmamalıdır, mum olduğu için erime yapar. Güneş altında da bırakılmamalıdır.

AHŞAP BOYAMA TEKNİĞİNDE ESKİTME GÖRÜNÜMÜ NASIL VERİLİYOR?

Kuruduktan sonra zımpara ve bulaşık teli yardımıyla eskitmeye başlanabilir. Kullanılmış bir bulaşık teli daha iyi olacaktır. Hafif hafif yaparak görüntünün yoğunluğuna hakim olabilirsiniz.

SÜSLER İÇİN DEKUPAJ TUTKALI

Üstündeki tozlar temizlendikten sonra süslemeye geçilebilir. Dantel ve bir kağıtla süslüyorum, siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Süsleri dekupaj tutkalı yardımıyla yapıştırabilirsiniz.

