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Ahşap takı dolabını kendiniz de yapabilirsiniz!

07.07.2021 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınların en çok zorlandığı konulardan biri de takılarını düzenli tutmaktır. Küçük ve ince tasarımlara sahip takılar, zamanla birbirine düğümlenerek karmaşık hale gelir. Bunun için üretilmiş takı dolapları ise takıları düzenli tutmak için biçilmiş kaftandır. Hazır olarak satılan ahşap takı dolaplarını dilediğiniz görünümde kendiniz de yapabilirsiniz. Tasarımcı Kerim Gülmez'in anlatımıyla ahşap takı dolabı tasarımı...

Ahşap takı dolabını kendiniz yapmanız için gerekli malzemeler ahşap, yapıştırıcı, yapıştırıcıyı daha hızlı yapıştırmak için soğutucu, bilezik ve kolye gibi objeleri dolaba asmak için küçük kancalar, zımpara. Yağlama ve boyama işlemi için ise sünger, matkap veya yıldız tornavida ve çekiç.

AHŞAP TAKI DOLABINI KENDİNİZ DE YAPABİLİRSİNİZ

Ahşap takı dolabını yaparken önce 24 cm'e 8 cm boyutlarında ve 8 cm boyutlarında marangozdan ahşap kestirmeniz gerekir.

Bu ahşaplardan 4 tanesi yeterli olacaktır. Arka taraflar içinse 18,5 cm'e 24 cm'lik bir arka tabaka kestiriyoruz.

Öncelikle yanlardan başlıyor, Hizalamasını yaptıktan sonra bir yapıştırıcı yardımıyla yapıştırıyoruz. Fazla yapıştırıcı kullanmanıza gerek yok. 15-20 saniye kımıldatmadan bekleteceksiniz. Bu hamleyi yaparken gönye kullanabilirsiniz. Soğutucu sprey kullanarak donduracak ve aynı işlemleri diğer taraflar için de uygulamanız gerekecek.

İSTEĞİNİZE GÖRE ŞEKİLLENDİRİN

Ahşap takı dolabımız genel hatları ile tamamlandıktan sonra isteğe bağlı olarak kapaklı bir dolaba çevrilebilir.

Pürüzsüz yüzey isteyenler 180 numaralı zımpara ile zımparalayabilir. Zımpara işlemi tamamlandıktan sonra tercihinize göre takı dolabınızı akrilik boya ile boyayabilirsiniz.

Boyama işlemi de tamamlandıktan sonra dolabınıza kanca takarak ahşap takı dolabınızı tamamlayabilirsiniz.

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