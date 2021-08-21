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Ahsen Eroğlu'ndan aşk itirafı!

21.08.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak 'Menajerimi Ara' dizisinde Dicle karakterini canlandıran Ahsen Eroğlu, özel hayatı hakkında konuştu.

Ahsen Eroğlu'ndan aşk itirafı!

Geçtiğimiz aylarda final yapan Menajerimi Ara dizisinde Deniz Can Aktaş ile yakaladığı uyum ile dikkat çeken Ahsen Eroğlu, özel hayatı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

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"AŞKA ZAMANIM YOK"

Snob Magazin'in haberine göre, 26 yaşındaki Eroğlu, "Aşka zamanım yok. Kendimi işime ve sanata adamış durumdayım. Benim önceliğim kariyerim. Çocukluktan beri hayalini kurduğum bir işi yapıyorum. Yine de bu işler kader kısmet diyelim" ifadelerini kullandı.

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"Hayatımda kimse yok" diyen Eroğlu, "Aşkta kriterim yok. Kimi seversem ona yönlenebilirim. Emek vermek önemli" şeklinde konuştu.

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2015 yılında oyunculuğa başlayan Ahsen Eroğlu'nun, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’ndan mezun olduğu ortaya çıktı. Eroğlu, dana sonra oyunculuğa yönelmiş.
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Menajerimi Ara dizisi Ahsen Eroğlu
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