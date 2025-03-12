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Liste uzadıkça uzadı... Bir dizi daha başlamadan ertelendi! Rekor maliyet fenomen dizide

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.03.2025 16:40
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Dünyaya en çok dizi satan ikinci ülke olan Türkiye’de artan prodüksiyon ve oyuncu maliyetleri nedeniyle ertelenen dizi sayısı gittikçe artıyor. 10'a yakın dizinin yayın tarihi ertelenirken listeye yeni bir dizi daha eklendi.

Liste uzadıkça uzadı... Bir dizi daha başlamadan ertelendi! Rekor maliyet fenomen dizide

Dizi sektöründe bu sezon artan maliyetler sebebi ile proje sayısında ciddi bir azalma yaşandı. Son güncellemelerle birlikte en düşük bütçeli dizinin bölüm maliyeti 14 milyon TL’ye ulaştığı öğrenildi.

Kulislerde şu an en yüksek bölüm maliyetinin de 23 milyon TL’yle Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolünde yer aldığı “Eşref Rüya” dizisi olduğu konuşuluyor.

eşre

Prodüksiyon maliyeti, oyuncu ücretleri, senarist, yönetmen ve teknik ekip ücretleri derken dizilerden erteleme haberleri peş peşe gelmeye başladı.

BAŞLAMADAN ERTELENDİ

10'a yakın dizinin yayın tarihi ertelenirken listeye yeni bir dizi daha eklendi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; önümüzdeki eylül sezonuna ertelenen projelerden biri de NTC Medya’nın bu ay sete çıkmayı planladığı “Ben Leman” dizisi oldu.

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Artan maliyetler nedeniyle ertelenen ya da iptal edilen diziler arasında; “Çiçekler Açar”, “Bulutların Üstünde”, “Yasak Aşk”, “İşgal Günlerinde Aşk”, Faro’nun “Halef”, Most Yapım’ın “Halef”, “Dönüş”, “Fikriye” ve “Dava” gibi projeler yer alıyor.

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Çağatay Ulusoy Demet Özdemir dizi Eşref Rüya
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