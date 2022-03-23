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Ahsen Eroğlu'ndan aşk itirafı! "Yılbaşında aşk yaşamaya başladık"

23.03.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin gözde oyuncusu Ahsen Eroğlu, önceki akşam yeni sevgilisi Kemal Ertuğ ile birlikte ilk kez objektiflere yansıdı.

Ahsen Eroğlu'ndan aşk itirafı! "Yılbaşında aşk yaşamaya başladık"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Aslı Enver, İpek Bilgin, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Güven Murat Akpınar’ın yer aldığı "Sırça" adlı tiyatro oyununun galası önceki akşam gerçekleşti.

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MUTLULUK POZU VERDİLER

Oyuncu Ahsen Eroğlu da gecede kısa bir süre önce aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Kemal Ertuğ ile birlikte ilk kez görüntülendi. Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına poz veren ikili, ilişkileriyle alakalı açıklamalarda bulundu.
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"YILBAŞINDA AŞK YAŞAMAYA BAŞLADIK"

Gazetecilerle sohbet eden Eroğlu, "Aslında çok uzun zamandır tanışıyorduk. Yılbaşında aşk yaşamaya başladık. İlişkimiz güzel gidiyor." şeklinde konuştu.

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Ahsen Eroğlu
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