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Ahsen TV muhabiri Milli Piyango karşıtı bildiri dağıttı! Kadınlar böyle tepki gösterdi

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YAŞAM  | 25.12.2018 17:11 | Son Güncelleme

İnternette Ahsen TV olarak yayınladığı röportajlarla bilinen Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü'de Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi karşıtı bildirim dağıttığı sırada etraftaki bazı kadınlar tepki gösterdi. Yapraklıoğlu'na tepki gösteren kadınlardan biri, tepkisini "Sen nerede abuk subuk bir iş var onları yapan bir adamsın" ifadeleriyle gösterdi. Yaşanılan tartışma görüntüleri sosyal medyada oldukça ilgi gördü.

Yaptığı ilginç röportajlarla dikkat çeken Ahsen TV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü'de Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi karşıtı bildirim dağıttığı sırada etraftaki bazı kadınların tepkisi çekti.

“HARAM DİYORSUN DEVLET HER ŞEYİ YAPIYOR”

Kadınlar, bilet satan insanların ekmekleriyle oynadıklarını söyleyerek Ahsen TV ekibine “Bu şekilde şeriat yasalarıyla burada gezip insanları örgütlemeye çalışamazsınız. Kimseye bildiri mildiri dağıtamazsın. O haram, bu haram... Haram diyorsun devlet her şeyi yapıyor” diyerek tepki gösterdiler.

Tartışmaya çevredekilerin de dahil olmasının ardından bir kadın "Doğruyu yanlışı hocadan öğrenmeyeceksin" dedi.

“SEN NEREDE ABUK SUBUK İŞ VAR ONLARI YAPAN ADAMSIN ZATEN”

Bir başka kadın ise Ahsen TV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu’na "Siz ne yapıyorsunuz ya. Burada elinizde bildirilerle. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Bu adamın ekmek kapısıyla oynayamazsınız. Sen nerede abuk subuk iş var onları yapan adamsın zaten. Ben seninle muhatap olmam" ifadelerini kullandı.

Ahsen TV muhabirinin milli piyangonun haram olduğunu söylemesi üzerine de, "Neyin haramı. Bir sürü rüşvet alıyorlar, usulsüzlük yapıyolar onlar haram değil buradaki garibanın bilet alması mı haram" diye tepki gösteren kadın "Allah'ın adını ağzına alma" dedi.

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