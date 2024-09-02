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Ahu Tuğba "Ben hakkımı ve iyi niyetimi helâl etmiyorum!" demişti... Ölümü sonrası akla geldi: Maneviyata dönen Meriç Erkan'ın son hali dikkat çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.09.2024 13:26
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Ahu Tuğba'nın ölümü sevenlerini yasa boğarken Yeşilçam'ın usta isminin geçmişine dair bazı yaşananlar da gündeme geldi. Ahu Tuğba ile yaşadıklarıyla bir dönem popüler olan Meriç Erkan da akla gelen isimlerden oldu. Maneviyata dönen Meriç Erkan'ın son hali dikkat çekti.

Ahu Tuğba "Ben hakkımı ve iyi niyetimi helâl etmiyorum!" demişti... Ölümü sonrası akla geldi: Maneviyata dönen Meriç Erkan'ın son hali dikkat çekti

MYNET-Yeşilçam'ın hafızalara kazınan isimlerinden Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti. Kızının yatağında bulduğu Ahu Tuğba'nın ölümü sonrası geçmişine dair bazı detaylar da akla geldi. Bu isimlerden biri de Meriç Erkan oldu.

Ahu Tuğba bir dönem Meriç Erkan ile yayınlara katılmıştı. Cüppe ve sarıklı haliyle gündem olan Mahmut Erkan yıllar sonra ismini ve yaşam tarzını değiştirdiğini açıklamıştı.

Meriç Erkan o dönem yaşananlar için "Doğaçlama kurgu. Sen buna aşıksın bu da seni kabul etmiyor. Kritik noktaları onlar belirliyor gerisi sana kalıyor. Bir duygu yok varmış gibi. Ahu Tuğba'ya karşı hiçbir şey yoktu. Aslında o dönemin yalancısıyım ben. Buna razı edilmiştim bu da benim hatamdır" itirafında bulunmuştu.

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Ahu Tuğba ise bu açıklamalar sonrası sinirlenerek "Gitsin ibadetini yapsın! Ne işi var gazetelerde, televizyonlarda... Benim sayemde tanındı para kazandı, ben hakkımı ve iyi niyetimi helâl etmiyorum! Aramızda bir şey olmadığını defalarca söyledim. Kurguydu her şey" demişti.

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MERİÇ ERKAN ADINI DA DEĞİŞTİRDİ

Ahu Tuğba'nın ölümü sonrası Meriç Erkan'ın son hali de merak edildi. Mynet'in haberine göre; dine dönen Meriç Erkan kendini ibadetine adadı. Bir döneme damga vuran ismin son haline sosyal medyada "Bambaşka bir olmuş", "Nereden nereye", "Keşke Ahu Tuğba'dan helallik alabilseydi" yorumları geldi.

Meriç Erkan adını bu süreçte Mahmut olarak değiştirmişti...

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Ahu Tuğba Meriç Erkan
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