Ahu Tuğba'nın 1985 yılına ait fotoğrafı çıktı! Olay oldu

Ahu Tuğba, 1991’de, Fransız Pascal Levaseu’la Paris’te lüks bir lokantada tanıştı ve kısa süre sonra evlendi. Çift bir yıl evli kaldı. Boşandıkları yılın mayısında Arnavut asıllı tekstilci Timmy Alejtonij ile Barbados Adası’nda tanışan Tuğba, yine hızlı davrandı ve evlendi. Bu evlilikten Ahu adını verdiği kızı dünyaya geldi. Ancak birliktelik uzun soluklu olamadı.

Ahu Tuğba,Osmanbey’de Guantenamera adlı gece kulübünün sahibidir.

2004 yılında atv’de yayınlanan “Ünlüler Çiftliği” yarışma programına katıldı.

Ahu Tuğba, 10 kere evlenmiştir.

1.evliliği: 1973 yılında daha 14 yaşında iken okul arkadaşı ile evlendi kısa sürede boşandı.

2.evliliği: 1981 yılında Mustafa Ulusoy ile evlendi. 1983 yılında boşandı.

3.evliliği: Nafiz Kavi ile evlendi. bir yıl sonra ayrıldı.

4.evliliği: 1984 yılında Süha Kutlu ile evlendi.

5.evliliği: 13 Mayıs 1988 tarihinde Osman Soyer ile evlendi. Ekim 1988 de boşandı.

6.evliliği: Enis Karaduman ile evlendi.

7.evliliği: Mete Has ile evlendi.

8.evliliği: 1991 yılında Fransız Pascal Levaseur ile evlendi. 22 Nisan 1992 tarihinde boşandı.

9.evliliği: 1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile yaptığı evliliğinden kendisi gibi “Ahu Anjelik” adında 1992 doğumlu bir kız çocuğu vardır. 2010 yılında boşandı.

10.evliliği: 2010 yılında İzmirli varlıklı biri ile evlendi.

