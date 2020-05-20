MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ahu Tuğba'nın 1985 yılına ait fotoğrafı çıktı! Olay oldu

Ahu Tuğba'nın 1985 yılına ait fotoğrafı çıktı! Olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 10:53 | Son Güncelleme

Yeşilçam'ın iddialı yıldızlarından Ahu Tuğba yıllar önce çekilen fotoğrafıyla gündem oldu.

Son yıllarda kızı Anjelik'le ilgili haberlerle gündeme gelen Ahu Tuğba'nın 1985 yılına ait fotoğrafı ortaya çıktı. Güzelliği ile dikkat çeken ünlü ismin fotoğrafı dikkat çekti.

AHU TUĞBA KİMDİR?

13 Ağustos 1959 tarihinde İstanbul Yeşilköy’de varlıklı bir ailenin tek çocuğu olarak doğmuştur.

Asıl adı Canan Tuğba Çetin’dir. Babası ile annesi boşandı. Maçka İlkokulu’nu, Atatürk Kız Ortaokulu’nu bitirdi.Daha ortaokuldayken sinema hayatına başladı. Liseyi İstanbul Amerikan Robert Lisesinde okudu. Sonra da Kanada’da Concordia Üniversitesi’nin İngiliz Dili bölümünde okudu ancak bitiremeden döndü.

Yönetmen Metin Erksan‘ın Beyoğlu’nda gezerken görüp film çekme teklifi ile sinema hayatı başladı.

80’li yıllarda Türk sinemasında seks sembolü olduğu filmlerde oynadı. Erkekçe Dergisi’ne cesur pozlar verdi. Sinema oyuncusu Kenan Kalav il.

Ahu Tuğba, 1991’de, Fransız Pascal Levaseu’la Paris’te lüks bir lokantada tanıştı ve kısa süre sonra evlendi. Çift bir yıl evli kaldı. Boşandıkları yılın mayısında Arnavut asıllı tekstilci Timmy Alejtonij ile Barbados Adası’nda tanışan Tuğba, yine hızlı davrandı ve evlendi. Bu evlilikten Ahu adını verdiği kızı dünyaya geldi. Ancak birliktelik uzun soluklu olamadı.

Ahu Tuğba,Osmanbey’de Guantenamera adlı gece kulübünün sahibidir.

2004 yılında atv’de yayınlanan “Ünlüler Çiftliği” yarışma programına katıldı.

Ahu Tuğba, 10 kere evlenmiştir.

1.evliliği: 1973 yılında daha 14 yaşında iken okul arkadaşı ile evlendi kısa sürede boşandı.
2.evliliği: 1981 yılında Mustafa Ulusoy ile evlendi. 1983 yılında boşandı.
3.evliliği: Nafiz Kavi ile evlendi. bir yıl sonra ayrıldı.
4.evliliği: 1984 yılında Süha Kutlu ile evlendi.
5.evliliği: 13 Mayıs 1988 tarihinde Osman Soyer ile evlendi. Ekim 1988 de boşandı.
6.evliliği: Enis Karaduman ile evlendi.
7.evliliği: Mete Has ile evlendi.
8.evliliği: 1991 yılında Fransız Pascal Levaseur ile evlendi. 22 Nisan 1992 tarihinde boşandı.
9.evliliği: 1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile yaptığı evliliğinden kendisi gibi “Ahu Anjelik” adında 1992 doğumlu bir kız çocuğu vardır. 2010 yılında boşandı.
10.evliliği: 2010 yılında İzmirli varlıklı biri ile evlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştırdı! Açıklaması ise...19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştırdı! Açıklaması ise...
Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi? Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına çok sert tepki

Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına çok sert tepki

8 yıl sonra Esad'la yaptığı o görüşmenin detaylarını anlattı

8 yıl sonra Esad'la yaptığı o görüşmenin detaylarını anlattı

Survivor'da şok veda! İddialı isim elendi

Survivor'da şok veda! İddialı isim elendi

Sosyal medyadan duyurdu! Bakan Albayrak'tan 3 müjde

Sosyal medyadan duyurdu! Bakan Albayrak'tan 3 müjde

Mahalleyi karıştıran olay! Tüm Türkiye İstiklal Marşı okurken...

Mahalleyi karıştıran olay! Tüm Türkiye İstiklal Marşı okurken...

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ersin'e yeni köpek aldılar!

Ersin'e yeni köpek aldılar!

Hastalığı tekrarladı! 'Sık sık atak geçiriyorum'

Hastalığı tekrarladı! 'Sık sık atak geçiriyorum'

Okuyucu Yorumları 2 yorum
FILM CEKIMI ICINDIR. YOKSA AHU TUGBA BETON TAS GIBI
Ahu Hanım suratınıza ne olmuş öyle.. Zaman hiç acımıyor geçip gidiyor!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Survivor Extra'ya ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Survivor Extra'ya ziyaret

Salma Hayek'ten 19 Mayıs mesajı! 'Mutlu bağımsızlık günü'

Salma Hayek'ten 19 Mayıs mesajı! 'Mutlu bağımsızlık günü'

19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan açıklama geldi

19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştırdı! Açıklaması ise...

Acun Ilıcalı yeni sürprizini açıkladı! 'Emre Belözoğlu ve Hadise...'

Bombayı patlattı! 'Emre Belözoğlu ve Hadise...'

Orhan Gencebay, 19 Mayıs'ta pencereden İstiklal Marşı okudu

Orhan Gencebay, 19 Mayıs'ta pencereden İstiklal Marşı okudu

Ünlü şarkıcı Kıraç gençlerle 19 Mayıs klibi çekti

Ünlü şarkıcı Kıraç gençlerle 19 Mayıs klibi çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.