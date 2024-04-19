Beyin ameliyatı geçiren kızın küçük kızın peruğunu görünce yaşadığı mutluluk sosyal medyada gündem oldu! Milyonlarca izlenmeye ulaştı

Beyin ameliyatı geçiren Mira isimli küçük bir kızın hediyesine peruk hediye edildiği anlarda yaşadığı şaşkınlık ve mutluluk sosyal medyada viral oldu. Kapıyı açtığında karşısında elinde perukla Yasin Kiraz'ı gören küçük kızın tepkileri sosyal medya kullanıcılarını duygulandırmaya yetti.

Görüntülerin devamında ise küçük kıza peruğu katıldı. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Allah şifa versin çok tatlı kız" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hep böyle yüzü gülsün" yorumu eklendi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Gece gece ağlattın beni kral" yorumunda bulundu.