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    4. Anne sütünün arkasındaki gerçeği paylaştı! İkisini de kendi sütü, ikisi de farklı renkte: "Çilekli süt gibi"

    Anne sütünün arkasındaki gerçeği paylaştı! İkisini de kendi sütü, ikisi de farklı renkte: "Çilekli süt gibi"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.04.2024 14:05
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    Yeni anne Jo Johnson Overby, pompalama seansı sırasında pembe renkli süt ürettiğinde duruma anlam veremediğini ve şaşırdığını söyledi. TikTok'ta yaşadığı deneyimi paylaşan anne, "Kimse bana bebeğimi emzirirken sütümün çeşitli renklerde geleceğini söylemedi" notunu ekledi.

    Yeni anne olan Jo Johnson Overby isimli bir kadın TikTok'te emzirme sürecine dair kendisini şaşırtan bir durumdan söz etti. Sütünü sağdığı iki poşetin birbirinden farklı renklerde olmasına şaşırdığını ve kendisiyle benzer durumları yaşayanlara ilham olmak istediğini dile getiren Overby, bir eline normal renkli bir süt torbasını diğer eline ise pembe renkli bir süt torbasını aldı.

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    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında kendisine ait olan iki farklı renkteki süt torbalarını gösteren Overby, "Ek A: Bu beklediğini renk değil mi? Ek B: Peki neden pembe? Bu kan. Bebek yine de içebilir. Yani bunu yapıp yapmamak size kalmış." dedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "TikTok beni herkesten daha fazla eğitiyor, bu nedenle kadın kadına bu içerik için teşekkür ederim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Küçük vampirlere birer birer şişe yetiştiriyorum" yorumunu yaptı.

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    Sağlık uzmanları , pembe tonu görmek rahatsız edici olsa da, kanlı/pembe anne sütünün bebeğinizi beslemenin gerçekten güvenli olduğunu söylüyor. Anne sütünüzdeki az miktardaki kan zararlı olmadığı gibi bebeğinizi veya sütünüzü etkilemez. Ancak daha önemli miktarlar sütünüzün tadını değiştirebilir

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    Anahtar Kelimeler:
    anne sütü sosyal medya tiktok
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