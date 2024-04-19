Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Rusya'da bombardıman uçağı düştü! Bir pilot hala aranıyor

    Rusya'da bombardıman uçağı düştü! Bir pilot hala aranıyor

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.04.2024 09:04
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Interfax haber ajansının Rusya savunma bakanlığından aktardığına göre, Cuma sabahı Rusya'nın güney Stavropol bölgesinde bir Tu-22M3 stratejik bombardıman uçağı düştü.

    Bakanlık, bombacının dört pilotunun uçaktan atladığını, üç pilotun kurtarıldığını, dördüncü pilotun aranmasının ise devam ettiğini açıkladı. Kazanın teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtildi. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.


    Mynet Youtube


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Teyzenin TikTok dansı olay oldu! "Eteğin altındaki 20 yaşında"Teyzenin TikTok dansı olay oldu! "Eteğin altındaki 20 yaşında"
    Başka bir çocukla görüştü! "Aldatmış sayılıyor muyuz?" Başka bir çocukla görüştü! "Aldatmış sayılıyor muyuz?"
    Öldüğü söylenen yenidoğan bebek cenazede dirildiÖldüğü söylenen yenidoğan bebek cenazede dirildi
    Anahtar Kelimeler:
    Rusya uçak
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Orta Doğu'da işler karışıyor! Gündem olan iddia dünyayı sarstı: İran İran'dan mı vuruldu?

    Orta Doğu'da işler karışıyor! Gündem olan iddia dünyayı sarstı: İran İran'dan mı vuruldu?

    Duşa telefonla girdi, hayatı karardı! Uygunsuz fotoğrafı ona çok pahalıya patladı

    Duşa telefonla girdi, hayatı karardı! Uygunsuz fotoğrafı ona çok pahalıya patladı

    Öldüğü söylenen yenidoğan bebek cenazede dirildi

    Öldüğü söylenen yenidoğan bebek cenazede dirildi

    Başka bir çocukla görüştü! "Aldatmış sayılıyor muyuz?"

    Başka bir çocukla görüştü! "Aldatmış sayılıyor muyuz?"

    Bombardıman uçağı düştü! Bir pilot hala aranıyor

    Bombardıman uçağı düştü! Bir pilot hala aranıyor

    Karısı sevgilisini darp etti! Engellemeye çalıştı

    Karısı sevgilisini darp etti! Engellemeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    "Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

    "Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

    Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.