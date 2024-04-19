Rusya'da bombardıman uçağı düştü! Bir pilot hala aranıyor

Bakanlık, bombacının dört pilotunun uçaktan atladığını, üç pilotun kurtarıldığını, dördüncü pilotun aranmasının ise devam ettiğini açıkladı. Kazanın teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtildi. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.







