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    4. Tek bir elma satın aldı! Ödediği paraya böyle isyan etti... "Hepimiz hangi ekonomide yaşıyoruz?"

    Tek bir elma satın aldı! Ödediği paraya böyle isyan etti... "Hepimiz hangi ekonomide yaşıyoruz?"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.04.2024 10:06
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston bölgesinde yaşayan 'via...li' kullanıcı adıyla bir kişi tek bir elma için 7 dolar (yaklaşık 228 TL) ödedikten sonra TikTok'tan enflasyona isyan etti. Fenomen ismin pahalı alışverişiyle ilgili olarak yaptığı paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

    TikTok'tan yaptığı paylaşımında organik bir markete gittiğini dile getiren bir kadın tek bir elma için ödediği ücret karşısında büyük bir öfke yaşadı.

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    Tek bir elmanın ücreti karşısında hem sinirlenen hem de şaşkına dönen kadın, "Bilin bakalım bu 1 tane elma ne kadar? Kutsal elma falan olmalı. Avucumun büyüklüğündeki. 2 ila 3 dolar gibi bir şey olduğunu düşündüm ama tam 7 dolardı. Gerçekten hepimiz bir elma satın almanın 7 dolara mal olduğu nasıl bir ekonomide yaşıyoruz?" dedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü genç kadının paylaşımını adeta yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunun ABD'de bile bazı insanlar için neredeyse bir saatlik emek anlamına geldiğini fark ettiğinizde daha da çılgınca. 1 elma karşılığında 1 saat çalıştığınızı hayal edin" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ağaçta yetişen her şey için 7 dolar çılgınlıktır" yorumunu ekledi.

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    sosyal medya tiktok
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