Tek bir elma satın aldı! Ödediği paraya böyle isyan etti... "Hepimiz hangi ekonomide yaşıyoruz?"

TikTok'tan yaptığı paylaşımında organik bir markete gittiğini dile getiren bir kadın tek bir elma için ödediği ücret karşısında büyük bir öfke yaşadı.

Tek bir elmanın ücreti karşısında hem sinirlenen hem de şaşkına dönen kadın, "Bilin bakalım bu 1 tane elma ne kadar? Kutsal elma falan olmalı. Avucumun büyüklüğündeki. 2 ila 3 dolar gibi bir şey olduğunu düşündüm ama tam 7 dolardı. Gerçekten hepimiz bir elma satın almanın 7 dolara mal olduğu nasıl bir ekonomide yaşıyoruz?" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü genç kadının paylaşımını adeta yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunun ABD'de bile bazı insanlar için neredeyse bir saatlik emek anlamına geldiğini fark ettiğinizde daha da çılgınca. 1 elma karşılığında 1 saat çalıştığınızı hayal edin" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ağaçta yetişen her şey için 7 dolar çılgınlıktır" yorumunu ekledi.