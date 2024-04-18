Hızını alamadı pankartla ifşa etti! "Yuva yıkan" diyerek fotoğraflarını ekledi... 'Kocalarınıza dikkat edin'

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Ünlü bir süpermarket zincirinde kasiyer olarak görev yapan ve ismi 'Emma' olarak açıklanan bir kadının fotoğraflarının yer aldığı pankart herkesin ilgisini çekti. Yol kenarına yerleştirilen pankartta "Yuva yıkan. Kocalarınıza dikkat edin" ifadeleri yer aldı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Birinin canı fena yanmış" ifadelerini kullandı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İşte o marketten alışveriş yapmak için bir neden daha" yorumunu ekledi.