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    4. Hızını alamadı pankartla ifşa etti! "Yuva yıkan" diyerek fotoğraflarını ekledi... 'Kocalarınıza dikkat edin'

    Hızını alamadı pankartla ifşa etti! "Yuva yıkan" diyerek fotoğraflarını ekledi... 'Kocalarınıza dikkat edin'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.04.2024 15:27
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    Eski adıyla Twitter şimdilerin X platformunda yapılan bir paylaşım kısa sürede kullanıcılar arasında viral oldu. Kocasının sevgilisini olduğu iddia edilen bir kadın yaptırdığı bir pankartla ifşa eden eşin hareketi sosyal medyanın ilgisini çekti. Pankartta kadın kocasının sevgilisinin fotoğraflarını yapıştırarak "Yuva yıkan. Kocalarınıza dikkat edin" ifadelerini kullandı.

    Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Ünlü bir süpermarket zincirinde kasiyer olarak görev yapan ve ismi 'Emma' olarak açıklanan bir kadının fotoğraflarının yer aldığı pankart herkesin ilgisini çekti. Yol kenarına yerleştirilen pankartta "Yuva yıkan. Kocalarınıza dikkat edin" ifadeleri yer aldı.

    KO667

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Birinin canı fena yanmış" ifadelerini kullandı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İşte o marketten alışveriş yapmak için bir neden daha" yorumunu ekledi.

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