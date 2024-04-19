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    4. Sosyal medya bu itirafla şaşkına döndü! Gelin düğünden önce kayınvalidesinin damadı emzirdiğini gördü

    Sosyal medya bu itirafla şaşkına döndü! Gelin düğünden önce kayınvalidesinin damadı emzirdiğini gördü

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.04.2024 10:45
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    Evlenmeden birkaç dakika önce damadının annesi tarafından emzirildiğini gören bir gelin o anları sosyal medyadan paylaşınca bir anda viral olmayı başardı. Düğünü iptal etmemek için kendisini zor tuttuğunu söyleyen geline sosyal medyadan binlerce yorum geldi. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı kesinlikle böyle bir manzarayı kabul edemeyeceğini söyledi.

    Profesyonel düğün planlamacısı Georgie Mitchell, The Unfiltered Bride podcastinin bir bölümüne konuk olarak başlarına gelen ilginç düğün anılarından söz etti.

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    Kendisinin bulunmadığı bir düğünde makyaj sanatçıları tarafından hikayenin kendisine anlatıldığını dile getiren Mitchell, "Jenny bana 'Geçen gün bir düğün yaptım ve ne olduğunu asla tahmin edemezsiniz' dedi. Törenden hemen önce gelinin tuvalete gitmesi gerektiğini söyledi. Geri döndüğünde ise düğünü iptal etmek istiyordu. Çünkü tuvalette damadın annesi tarafından emzirildiğini görmüş" dedi.

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    Sosyal medya kullanıcıları anlatılan anıya tepkisi kalamadı. Bir sosyal medya kullanıcısı duruma, "Hayatımda duyduğum en iğrenç şey" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hayal etmesi bile midemi bulandırdı. Böyle bir manzara görmeye dayanamazdım" yorumunda bulundu.

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