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    4. Otobüs görevlisinin katilini halk kendi elleriyle cezalandırdı! Yaklayıp linç ettiler... Tekme,tokat, yumruk: Taşlarla kafasına vurarak öldürdüler

    Otobüs görevlisinin katilini halk kendi elleriyle cezalandırdı! Yaklayıp linç ettiler... Tekme,tokat, yumruk: Taşlarla kafasına vurarak öldürdüler

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.04.2024 15:45
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    Honduras'ın kuzey kesimindeki San Pedro Sula'nın Barandillas semtinde hırsız olduğu iddia edilen bir kişi halk otobüsünde bir görevliyi vurarak öldürdü. Saldırı anı Barandillas Mahallesi Yedinci Sokak'ta bulunan bir vatandaş tarafından aracıyla kaydedildi. Silah sesinden korkan yolcular otobüsten koşarak kaçarken halk katili yakalayarak linç etti.

    MYNET|DIŞ HABERLER Honduras'ın kuzey kesimindeki San Pedro Sula bölgesinde bir halk otobüsünde korkunç bir olay yaşandı. Kimliği 31 yaşındaki Eduardo Osorio olduğu belirlenen otobüs görevlisi bir kişi tarafından vurularak öldürüldü. Olay anında diğer yolcular korku içinden otobüsten kaçmaya çalışırken saldırgan da otobüsün camından atlayarak kurtulmak istedi.

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    DIŞARIDA ONU KARŞILADILAR

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    Saldırganın kaçtığını gören diğer yolcular onu yakalayarak darp etmeye başladı. Tekme, tokat ve yumruklarla etkisiz hale getirdikleri saldırganı halk kafasına taşla vurarak öldürdü. O anlar yerel basında geniş yankı uyandırdı.

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    cinayet Honduras
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