Otobüs görevlisinin katilini halk kendi elleriyle cezalandırdı! Yaklayıp linç ettiler... Tekme,tokat, yumruk: Taşlarla kafasına vurarak öldürdüler

MYNET|DIŞ HABERLER Honduras'ın kuzey kesimindeki San Pedro Sula bölgesinde bir halk otobüsünde korkunç bir olay yaşandı. Kimliği 31 yaşındaki Eduardo Osorio olduğu belirlenen otobüs görevlisi bir kişi tarafından vurularak öldürüldü. Olay anında diğer yolcular korku içinden otobüsten kaçmaya çalışırken saldırgan da otobüsün camından atlayarak kurtulmak istedi.

DIŞARIDA ONU KARŞILADILAR

Saldırganın kaçtığını gören diğer yolcular onu yakalayarak darp etmeye başladı. Tekme, tokat ve yumruklarla etkisiz hale getirdikleri saldırganı halk kafasına taşla vurarak öldürdü. O anlar yerel basında geniş yankı uyandırdı.