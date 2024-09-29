Ahu Tuğba'nın cenazesinde eski defterler açıldı! "Kocamı Bülent Ersoy ile bastım demişti..."

ABD'de hayatını kaybeden Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ahu Tuğba için Atlas Sineması'nda bir veda töreni düzenlendi. 1 Eylül'de hayatını kaybeden Tuğba'nın vasiyeti yerine getirildi. Ahu Tuğba ülkesine getirilerek Teşvikiye Camii'nde kılınan namazla son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci Olcay Ünal Sert cenazede ilginç bir konuyu yeniden açtı. Yıllar önce kocasını Bülent Ersoy’la bastığını anlatan Ahu Tuğba ile ö dönem söyleşi yağan Sert'e Bülent Ersoy ile Ahu Tuğba'nın ilişkisi soruldu.

Olcay Ünal Sert "Peki son yaptığınız röportajı anlatır mısınız? Bülent Hanım'la ilgili, barıştılar mı daha sonra" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Kocamı Bülent Ersoy ile bastım demişti. Her ikisinin de aradığını biliyorum ama birbirlerine ulaşabildiler mi onu bilmiyorum. Anjelik de vefat sonrası ulaşmak için telefonunu istedi ama... Burada olmamasını buna bağlamıyorum Müjde Ar Bodrum'da Bülent Hanım Antalya'da..."

"HENÜZ KADIN OLMAMIŞTI"

Ahu Tuğba o dönem açıklamasında "Evliyken eşim beni Bülent Ersoy’la aldattı. Ersoy henüz kadın da olmamıştı" demişti. Ersoy ise, "Bunların aslı astarı yok. Eğer doğru olsaydı, o dönem söylemediği lafı bırakmazdı" yanıtını vermişti.