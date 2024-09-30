Ahu Tuğba'nın cenazesine katılmamıştı! Bülent Ersoy yine bir tartışmanın fitilini ateşledi! 'Cenazeme kimse gelmesin ben kendi başıma giderim'

Ahu Tuğba'nın cenaze töreninde görülmeyen Bülent Ersoy, son dönem sanatçılar arasında yaşanan kayıplar ve cenazelerde vefa gösterilmemesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BEN KENDİ BAŞIMA GİDERİM"

Antalya'da gazetecilerle sohbet eden ünlü isim, "Vefasızlık sadece cenazelerde değil ki, bu hayatta nefes aldığımız sürece bu vefasızlıklar devam edecek. Vallahi ben hiç umursamıyorum ve cenazeme kimsenin de gelmesini istemiyorum. Ben de kendi başıma giderim" diye konuştu.

SÖZLERİNE YORUM YAĞDI

Bülent Ersoy'un bu sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bazı sosyal medya kullanıcıları 'zaten tek başına gideceksin', 'çok mantıklı' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'nasıl gidecek kendi başına açana?', 'nasıl olacak o?' gibi yorumlar yaptılar.

"SEZEN'İN İLK KONSERİNDE EN ÖNDEYİM"

Sezen Aksu'nun 'Kendimi iyi hissedersem tekrar sahnelere dönebilirim' sözleri hatırlatılan Ersoy, "Vallahi çok sevindim. Çünkü onun yokluğu büyük eksiklik. Türkiye'nin en iyi seslerinden biridir. Öyle güzel alaturka okur ki anlatamam. Çok değerli bir sanatçı olduğu kadar, çok iyi bir arkadaştır, çok iyi bir dosttur ve çok iyi bir insandır. Sanatı adına insanların onu öyle canlı canlı, hissederek dinlemesi lazım. Güzel bir karar almış. İlk konserinde ben en öndeyim. Zangoç gibi" dedi.

"BEN BİRAZ YÜZSÜZÜM"

Ersoy, 'Siz sahnelere ara vermeyi hiç düşündünüz mü' sorusuna ise "Asla, hiç öyle bir şey düşünmedim. Ben biraz yüzsüzüm. Son anıma kadar sahnede olacağım" cevabını verdi.