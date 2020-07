AİÇÜ bilimsel yayın sıralamasında 66. sırada yer aldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), 2019 yılında gerçekleştirilen 122 indeksli yayın ile Web of Science verilerine göre 108 devlet üniversitesi arasında 66. sırada yer aldı. AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 2018’de 69 olan bilimsel yayın sayısı geçtiğimiz yıl yüzde 77’lik artışla 122’ye ulaştığını, bunun da üniversite için gurur verici bir tablo olduğunu söyledi.

‘Doğu’dan yükselen ışık’ parolası ile çıktığı yolda, örnek fiziki yapılaşmasının yanı sıra öğrenciler tarafından tercih edilen eğitim kurumları içerisinde ilk sıralarda yer alan üniversite, akademik yayın oranları ile de ön plana çıkıyor. AİÇÜ, Web of Science’nin verileri değerlendirilerek uluslararası kriterlere göre yapılan 2019 yılı değerlendirmede bilimsel yayınlarda 108 devlet üniversitesi arasında 66. sırada yer aldı.

Fen, sosyal, sanat ve insani bilimler alanlarındaki yayınların düzenli bir şekilde yer aldığı Web of Science veri tabanının 2019 yılı kayıtlarına göre AİÇÜ, önemli bir başarı gösterdi.

2019 yılında yayınlanan 122 yayınla üniversite, 179 öğretim üyesi (Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi) başına düşen 0.68 yayın sayısı ortalaması, 449 öğretim elemanı başına düşen 0.27 yayın sayısı ortalaması ile 108 devlet üniversitesi arasında 66. sırada yer aldı. Aynı verilere göre üniversite, 2006-2008 yılları arasında kurulan 41 devlet üniversitesi arasında yayın sayısı bakımından 24. sırada yer aldı.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversite olarak bilim insanlarına verilen maddi - manevi destek ve IC Vakfı’nın destekleri ile üniversitenin ülkemiz ve dünya bilimine yaptığı katkının hergeçen gün arttığını belirtti.

Prof. Dr. Karabulut, “2016’da 65 olan uluslararası yayın sayısı 2017 yılında 53’e düşerken 2018 yılında 69’a, 2019 yılında ise yüzde 77’lik artışla 122’ye ulaştı. 2016’da 135 öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı 0.48’e, 403 öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı 0.16’ya, 2017’de 133 öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı 0.39’a, 403 öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı 0.13’e, 2018’de 156 öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı 0.44’e, 421 öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı 0.16’ya, 2019’da ise 179 öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı 0.68’e, 449 öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı 0.27’ye yükseldi. AİÇÜ ailesinin bilim çıtasının yükselmesine katkı sağlayan tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyor, bu özverili çabanın devam etmesini diliyorum” dedi.