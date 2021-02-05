Aikido nedir? Diğer Uzak Doğu sporlarından farkı nedir?

Aikido'nun temelinde, çıplak el teknikleri barınmaktadır. Dönemin savaş sanatları içerisinde yer alan kılıç, bıçak ve sopa teknikleri üzerine eklenmiştir. Kurucu Ueshiba, samurayları kılıç sanatlarına alarak Aikido'nun içerisine entegre etmiştir. AİKİDO'NUN VÜCUT İÇİN FAYDALARI NELERDİR? Aikido'nun vücuda temel anlamda 3 tane faydası bulunmaktadır. Birincisi fiziki, ikincisi ruhsal, üçüncüsü de zihinsel faydadır. Aikido antrenmanları esnasında, düşüşler, hareketler ve çalışmalar dolayısıyla kas gruplarının kaliteli gelişimi söz konusudur. Çok fazla ağırlık antrenmanları yapmadan vücuttaki kas grupları gelişmektedir. Bu da fiziki olarak güçlenmeyi sağlar. Ruhsal fayda ise, rakibe karşı herhangi bir şiddet hissiyatı olmadan, onun bize yapmış olduğu atakları kendi enerjisine yön vererek kendimizi savunmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle de öfkeden, egodan ve hırstan uzak tutar. Aikido, zihinsel gelişimi de sağlar. Adımların senkron halinde hareket etmesi çok önemlidir. Bu da zihni geliştirerek, daha hareketli ve daha faydalı olmasını sağlamaktadır.

AİKİDO'NUN DİĞER UZAK DOĞU SAVAŞ SANATLARINDAN FARKI NEDİR? Günümüzde yapılan bir çok Uzak Doğu sporu bulunmaktadır. Bunların arasında aikido, savaş sanatı olarak diğerlerinden ayrılmaktadır. Savaş sanatı olarak nitelendirilmesinin en önemli sebebi, aikidonun felsefi olarak da bir yapısının bulunmasıdır. Diğer sporlar genellikle şiddete şiddetle karşılık veren sporlardır. Aikidonun felsefesi, rakibin gücüne yön vererek savunmayı ön plana çıkarmaktır. Yeryüzünde müsabakası olmayan tek spor branşı aikidodur. Bu da, müsabakanın olduğu yerde, hırs, ego ve şiddetin bulunacağından dolayıdır. AİKİDO NE KADAR SÜREDE ÖĞRENİLİR? Gündelik yaşamda kendimizi savunabilecek kadar aikido öğrenilmek isteniyorsa, 6-12 ay arasında bir süreye ihtiyaç bulunmaktadır. Bu süreç boyunca haftada en az 2 ya da kaliteli bir eğitim için 3 gün, antrenmanlara devamlılık sağlamak gerekmektedir. Antrenmanlarda temel teknikler ağırlıklı olacaktır. 6 ayın sonunda, bazı tekniklerin oturmaya başladığı fark edilebilir. Bu durum kişiden kişiye değişmektedir. Kişinin daha önce bir sporla uğraşıp uğraşmadığı belirleyici olabilir. Altyapısı bulunan insanlarda gelişim çok daha hızlı olabilmektedir.

KİMLER AİKİDO YAPABİLİR? Sağlık sorunu olmamak kaydıyla, 5 yaşın üzerindeki herkes aikido yapabilir. Geçmiş dönemlerde bazı rahatsızlıklar yaşamış bireylerin, muhakkak bir uzman doktora danışarak, spor yapmalarına engel olmadığını teyit ettirmeleri gerekmektedir. Aikido, çok sert atışların olmadığı bir spordur. İlerleyen zamanlarda atışlar ve fırlatmalar artmakta, fakat bununla birlikte düşüşler de öğrenildiği için sakatlanma riski minimum düzeylerde bulunmaktadır. Aikido'da; yaş, cinsiyet, kilo farklılığı olmadan, her birey rahatlıkla antrenman yapabilir. Aikido, bir uyum yoludur. Karşınızdaki kişi sizden, daha genç, daha kilolu ya da bay - bayan olabilir. Temel amaç uyum olduğu için, karşılıklı olarak antrenmanları herkes rahatlıkla yapabilir. Engelli insanlar da, aikidoda dojolarda rahatlıkla antrenman yapabilmektedir. AİKİDO'DA UYUMUN ÖNEMİ NEDİR? Aikido antremanları, karşılıklı olarak yapılan bir çalışmadır. Bir uke ve tori ile antrenmanlar yapılmaktadır. Teknikler sırayla yapılmaktadır. Antrenman esnasında, genel anlamda bir bilen kişi ile daha az bilen bir kişi antrenmanı birlikte yapmaktadır.

Uyumun önemli olduğu nokta, bilen kişi ani ve sert bir hareket yaparsa, karşıdaki kişinin sakatlanma riski artmaktadır. Bu sebepten dolayı, daha uyumlu antrenmanlarla hem sakatlanma riskleri azalmakta, hem de daha öğretici çalışmalar olmaktadır. AİKİDO ADABI VE KURALLARI NELERDİR? Aikido'da, antrenman sırasında uyulması gereken kurallar ve antrenman yapılan alandaki (dojo) kurallar ikiye ayrılmaktadır. Dojo'daki en önemli kural, dersi veren kişiye (sensei) saygılı davranmaktır. Sensei'den sonra gelen diğer uke'lere de saygılı davranılması verilir. Tekniğe başlamadan önce, karşılıklı olarak başlangıç selamı verilir, antrenman birlikte yapılır ve teknik bittikten sonra karşıdaki ukeye selam verilerek teknik tamamlanır. Dersin başında ve sonunda, dersi veren hocaya ve aikidonun kurucusu Ueshiba'ya selam vermek gerekir. AİKİDO DAN SEVİYELERİ VE ANLAMLARI NELERDİR? Aikido'da toplamda 10 dan bulunmaktadır. 10. dan, sadece kurucu Morihei Ueshiba'ya verilmiş bir dandır. O dan seviyesine sahip olan başka kimse bulunmamaktadır. dan seviyesi de, sadece Morihei Ueshiba'nın kendi ailesine mensup olan kişilerin alabileceği dan seviyesidir. Kurucunun ölümünden sonra oğlu, şu anda da dünya aikidosunun başında olan kişi bu danlara sahiptir. dan, shodan olarak adlandırılmaktadır. Shodan, aikidonun başlangıç seviyesidir ve teknikler uygulanmaya başlamıştır. 2. dan (nidan), tekniklerin daha ileri seviyede uygulandığı noktadır.

dan (sandan), tekniklerin uyumu ötesinde ruhsal olarak da gelişimin başlandığı noktalar olarak adlandırılmaktadır. dan (yondan) teknikleri, çok daha ileri seviyedir ve bu danda ruhsal gelişim artmış bulunmaktadır. dan (godan) seviyesinde, aikido yapan kişi tekniklerin hepsine hakim olmuş durumda olmakta ve bununla beraber değişik ortamlar içerisinde yeni teknikler geliştirebilmektedir. dan (rokudan) seviyesindeki kişi, fiziki olarak aikidonun tamamını öğrenmiş sayılabilecek durumda, bununla beraber ruhsal gelişimi de üst seviyelere taşımıştır. dan (nanadan), aikidonun teknik ve ruhsal olarak gelişiminin tamamlanmış olduğu, arkadan gelen öğrencilere maksimum seviyede faydada bulunabilecek bir dandır. dan (hacidan), ulaşılabilecek en yüksek mertebe olmakta, bununla beraber ruhsal ve fiziksel olarak farklı boyutlarda bazı düşünceler oluşmakta ve dünya aikidosunun en üst seviyelerine ulaşılmaktadır. AİKİDODA HANGİ KUŞAKLAR VARDIR? Aikidoda kuşaklar, çocuk ve yetişkin grupları olarak iki gruba bölünmektedir. Yetişkin grubunda, 3 ayda bir sınav periyotları vardır. Bir öğrenci 5. sınavın sonunda kahverengi kuşak alabilir. Bir sonraki sınav döneminde siyah kuşak ve sonrasında shodan mertebesine ulaşabilmektedir. Çocuk grubunda işleyiş biraz daha farklıdır. İlk sınavdan sonraki süreçte sarı, turuncu, yeşil, lacivert, kırmızı, kahverengi ve siyah kuşak şeklinde olmaktadır.

Bu sınavlara katılabilmek için, düzenli olarak antrenmanları ve sınavları takip etmek gerekmektedir. ÇOCUKLAR İÇİN AİKİDONUN YARARLARI NELERDİR? Aikidonun çocuklara ruhsal ve fiziki olarak bazı faydaları bulunmaktadır. Antrenmanlara katılan çocukların sosyalleşmelerini, arkadaşlarıyla kuvvetli ilişkiler kurmayı sağlamalarına çalışmaktayız. Bununla beraber dojolarda yapılan antrenmanlarla, hem kas gelişimlerini hem de fiziksel gelişimlerini sağlayabilirler. Aikido antremanı yapan çocuğun, özgüven seviyesi daha yüksek, sosyal ortamlardaki girişkenlikleri daha fazladır. Bununla beraber odaklanmaları ve konsantrasyonları arttığı için, okuldaki başarıları da artmaktadır. AİKİDODA KULLANILAN ÜNVANLAR NELERDİR? En alt seviyede aikidoya başlayan kişiye, aikido ka denilmektedir. Bununla beraber antrenman sayısı artıp kıdem yükseldikçe, senpai sıfatı verilmektedir. Senpai, eğitmenin hem yardımcısı hem de dojo ile ilgilenen kişidir. Japonya'da genel anlamda uchi deshi denilen kişiler bulunmaktadır. Bu kişiler, dojonun temizliğinden ve hocasının yardımcılığından sorumludur.