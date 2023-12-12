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AİLE 24. BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE! Show TV AİLE dizisi son bölümde neler yaşandı? İşte yeni bölüm konusu!

12.12.2023 19:04 | Son Güncelleme:
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Aile dizisi 24. bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Geçtiğimiz mart ayında yayın hayatına başlayan Aile dizisi ikinci sezonu ile kaldığı yerden devam ediyor. Serenay Sarıkaya'nın Devin rolüne hayat verdiği Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ Aslan karakterini canlandırıyor. Aile dizisinin 24. bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Peki, Aile son bölümde neler yaşandı? İşte yeni bölüm konusu...

Aile dizisi yeni bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranına ulaşmak istiyor. Her salı akşamı Show Tv ekranlarında yayınlanan Aile dizisi heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile'nin 2. sezonu 28 Kasım 2023 Salı akşamı başladı. Dizinin 24. bölümü 12 Aralık Salı akşamı yayınlanacak. İşte Aile son bölüm konusu...

AİLE DİZİSİ YENİ BÖLÜM BÖLÜM NE ZAMAN?

Aile, her Salı akşamı Show TV'de yayınlanıyor. Aile dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

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AİLE SON BÖLÜM ÖZETİ

Aile dizisinin 23. bölümünde;
Aslan, Devin ve Hülya’nın birlikte dışarı çıkıp eğlendiği anların yer aldığı tanıtımda Hülya Soykan’ın dans etmesi ve üçünün bir arada iyi anlaşıyor olması dikkat çekiyor. Bir aracın kaza yaptığını gören Aslan ve Devin’in şaşkınlığı “Kim kaza yaptı?” sorusunu akıllara getirirken, Nedret’in “Hülya ateşin ta kendisidir!” sözleri gerilimi yükseltiyor.

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AİLE YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Aile dizisinin 24. bölümünde;
.Babasını kaybeden Devin’in derinden sarsıldığı tanıtımda Hülya’nın Devin’e destek olması izleyenleri şaşırtırken, Leyla’nın “Kötü her zaman kötüdür, değişmez!” sözleri dikkat çekiyor. Ergun’un kazasının bir cinayet olabileceği ihtimali akıllarda soru işaretleri oluştururken; Aslan bu işin arkasında Hülya’nın olmasından şüpheleniyor.

AİLE İZLE

Hülya ile konuşan Devin, Ergun’un arabasının fren sisteminin bilinçli olarak bozulduğunu söylediği anlar dikkat çekerken, Aslan olayın peşini bırakmayıp adım adım ilerliyor. Yeni bölümde “Aslan ve Devin, Ergun’un ölümüne kimin sebep olduğunu bulabilecek mi?” sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

AİLE.

AİLE 24. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Aile dizisinin 24. bölümü Show TV ekranlarının yanı sıra Show TV'in resmi internet ve YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.

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