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  4. Polat Alemdar'ın sağ koluydu... Kurtlar Vadisi'nin Cahit'i son haliyle gündemde

Polat Alemdar'ın sağ koluydu... Kurtlar Vadisi'nin Cahit'i son haliyle gündemde

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.03.2025 08:41
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar'ın sağ kolu Cahit karakterine hayat veren ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Cahit Kayaoğlu şimdi de son haliyle gündem oldu. Asıl mesleği polis memurluğu olan Kayaoğlu'nun yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırttı.

Polat Alemdar'ın sağ koluydu... Kurtlar Vadisi'nin Cahit'i son haliyle gündemde

Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi hala popülerliğini koruyor. Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal gibi pek çok ismin yer aldığı dizideki oyuncuların son halleri de zaman zaman merak ediliyor.

Bu defa dizide Polat Alemdar'ın sağ kolu Cahit'e hayat veren Cahit Kayaoğlu'nun son hali gündem oldu.

CAHİT 3

2010-2016 yıllarında rol aldığı Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristliğini de üstlenen Cahit Kayaoğlu, şimdilerde 50 yaşında.

CAHİT 1

Zaza asıllı olan Cahit Kayaoğlu, 29 Aralık 1976 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi. Kayaoğlu, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde polis memuruyken, bir anda şöhret basamaklarını tırmanmaya başladı.

cahit 2

2009 yılında yayınlanan Haneler dizisiyle oyunculuğa adım atan Kayaoğlu, sonrasında Kurtlar Vadisi dizisinde izleyici karşısına geçti.

son hali 1

Kayaoğlu, rol kabiliyetiyle büyük beğeni topladı ve adını geniş kitlelere duyurdu. 6 yıl Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol alan Kayaoğlu, sonrasında Kurtlar Vadisi Vatan filminde de izleyicisinin karşısına çıktı.

SON hali 2

YORUM YAĞDI

Cahit Kayaoğlu'nun son hali sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü isme; 'Hiç değişmemiş', 'Yıllar sana yaramış', 'Hâlâ karizma', 'Hiç yaşlanmamış' gibi yorumlar yapıldı.

son hali 4

SON HALİ 3

Mynet'in Sesi
Son sahnesini de çekti! Beklenmedik veda... Son sahnesini de çekti! Beklenmedik veda...
Bir oyuncu daha gitti, yeni adresi belli oldu!Bir oyuncu daha gitti, yeni adresi belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
kurtlar vadisi polat alemdar
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