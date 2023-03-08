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Aile dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Aile dizisi konusu ve oyuncu kadrosu!

08.03.2023 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile dizisi konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimler merak ediliyor. 7 Mart Salı akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelen Aile dizisinin bugün tekrar bölümü yayınlanacak. Serenay Sarıkaya'nın Devin rolüne hayat verdiği Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ Aslan karakterini canlandırıyor. Peki, Aile dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Aile dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Aile dizisi konusu ve oyuncu kadrosu!

Aile dizisi oyuncuları ve konusu, diziyi izlemek isteyen seyirciler tarafından sorgulanmaya başladı. Her salı akşamı Show Tv ekranlarında yayınlanacak olan Aile dizisi heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. İşte Aile dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...

AİLE DİZİSİ KONUSU

İzmir uçağındaki karşılaşma, aileden yaralı kahramanlarımızın kendi ailelerini kurmak için çıkacakları zorlu yolun sadece başlangıcı olacaktır…
Soykanlara ‘aile’ olduklarını hatırlatan tek yerdir sofra. O gün yine tüm ailenin toplanacağı bir sofra kurulurken, Aslan, amcasıyla ilgili ‘karanlık’ işlerinden birini daha çözmek için İzmir uçağındadır.
Psikolog Devin ve Aslan’ın yolları işte bu yolculukta kesişir. Devin de kız kardeşinin başını soktuğuyeni bir belayı halletmek üzere İzmir’e gitmektedir. Farklı dünyaların insanları oldukları çok açıktır. Ancak ortak ‘yara’larını keşfetmeleri uzun sürmez; Aileleri.

aile-oyuncuları

Aslan daha ilk geceden, Soykan Anayasasının çok önemli bir kuralını Devin için çiğner. Bu durum Aslan’a saplantılı bir bağlılık hisseden annesi Hülya’nın yaklaşan büyük tehlikeyi fark etmesi için yeterlidir; Devin.
Daha önce de pek çok kere oğlunun aileden uzaklaşmasını önlemek için her şeyi yapabileceğini gösteren Hülya’nın işi, bu sefer eskisi kadar kolay olmayacaktır.
Ancak işi kolay olmayan sadece Hülya değildir. İzmir uçağındaki karşılaşma, aileden yaralı kahramanlarımızın kendi ailelerini kurmak için çıkacakları zorlu yolun sadece başlangıcı olacaktır…

aile-dizisi-ne-zaman-saat-kacta-aile-dizisi-uyarlama-mi-gercek-hayat-hikayes-mi-aile-dizisi-ilk-bolum-yayinlandi-mi

AİLE DİZİSİ OYUNCULARI

Aile dizisi oyuncularının isimleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya başrolde olmak üzere şu şekilde;

aile-oyuncuları

  • Kıvanç Tatlıtuğ - Aslan Soykan
  • Serenay Sarıkaya - Devin Akın
  • Nur Sürer - Hülya Soykan
  • Nejat İşler - Cihan Soykan
  • Canan Ergüder - Leyla Soykan Sayıcı
  • Levent Ülgen - İbrahim Soykan

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