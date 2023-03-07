MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aile dizisinin Devin'i Serenay Sarıkaya kimdir? Serenay Sarıkaya kaç yaşında ve nereli?

Aile dizisinin Devin'i Serenay Sarıkaya kimdir? Serenay Sarıkaya kaç yaşında ve nereli?

07.03.2023 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile dizisi bugün yayın hayatına merhaba diyecek. Dizide başrol oyuncularından Serenay Sarıkaya, Devin karakterini, Kıvanç Tatlıtuğ ise Aslan karakterini canlandıracak. Dizinin konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenler şimdiden sorgulanmaya başladı. Peki, Aile dizisinin Devin'i Serenay Sarıkaya kimdir? Serenay Sarıkaya kaç yaşında ve nereli?

Aile dizisinin Devin'i Serenay Sarıkaya kimdir? Serenay Sarıkaya kaç yaşında ve nereli?

Serenay Sarıkaya uzun bir aradan sonra Tv ekranlarına Show Tv'nin Aile dizisinde canlandırdığı Devin rolüyle dönüyor. Son yıllarda dijital projerlerde adından söz ettiren başarılı oyuncu, Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşıyor. Konusu ile de dikkat çeken dizide Serenay Sarıkaya'nın hayatı merak edildi. İşte Aile'nin Devin'i Serenay Sarıkaya hakkında merak edilenler...

SERENAY SARIKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1992 (31 yaşında) , Ankara doğumlu Türk oyuncu ve modeldir.

İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın filmiyle kazanan Sarıkaya, sonrasında Plajda filminde rol aldı. İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı (2008) dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna başladı ve yine aynı yıl Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı (2008) dizisinde ilk başrolünü üstlendi. Dizinin sona ermesinin ardından Adanalı (2008-2010) dizisinde rol almaya başladı. 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç'in ardından ikinci oldu ve Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etmeye hak kazandı. Ardından Lale Devri (2010-2013) ve Medcezir (2013-2015) dizilerinin başrolünde yer alarak popüleritesini arttırdı. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminde seslendirme yapan Sarıkaya Behzat Ç. Ankara Yanıyor filminde de rol aldı.

Dizi ve sinema filmlerinde oynamasının yanı sıra Sarıkaya, reklam filmlerinde de yer aldı ve bazı önemli markaların da reklam yüzü oldu. 2014 yılında GQ Türkiye tarafından yılın kadını seçildi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü dâhil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.

aile-dizisi-ne-zaman-baslayacak-aile-dizisi-ilk-15651626_9658_amp

SERENAY SARIKAYA'NIN HAYATI

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1992'de Ankara'da Ümran Seyhan ve Mustafa Sarıkaya'nın çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir süre ailesiyle Antalya'da yaşayan Sarıkaya, 7 yaşındayken anne ve babasının ayrılmasından sonra babasının başka bir evlilik yapması üzerine annesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı. Yanında babası olmadan büyüyen Sarıkaya bir röportajında bu durum için "Bir kız çocuğunu, hele gelişim aşamasında baba faktörü bu kadar önemliyken, babasız büyütmek büyük olay." dedi. O dönemde Antalya'da yaşayan ve İstanbul'da yaşama fikrinin korkutucu olduğunu da söyleyen Sarıkaya, annesine oyunculuk yapmak istediğini söylemesi üzerine İstanbul'a taşındılar. Lise eğitimini Antalya Saime Salih Konca Lisesinde tamamlayan Sarıkaya, üniversite eğitimini yurt dışında tamamlamak istemiş, ancak üniversite eğitimi almamıştır. Çocukken oyuncu olmayı düşünmeyen Sarıkaya, modellik yapmayı istiyordu. Uzun süre voleybol oynadı ve bir dönem basketbolla ilgilendi. Ayrıca bir süre de tenis oynayan Sarıkaya, kariyeri öncesinde latin danslarıyla da ilgilendi. 15 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Gençler Güzellik Yarışması'na katılan Sarıkaya, yarışmada jüri özel ödülünü almasının ardından oyunculuk kariyerine başladı.

serenay sarıkaya

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Sinema
2006 Şaşkın
2008 Plajda
2010 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin - Seslendirme
2011 Hoşçakal
2013 Behzat Ç. Ankara Yanıyor
2016 İkimizin Yerine

Televizyon
2008 Peri Masalı
Limon Ağacı
2008-2010 Adanalı
2010-2013 Lale Devri
2013 Yer Gök Aşk
2013-2015 Medcezir
2023- Aile

İnternet
2017-2018 Fi
2023 Alice Müzikali
2023- Şahmaran

Tiyatro
2019-günümüz Alice Müzikali


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Popstar'ın efsanesi Osmantan Erkır'dan şaşırtan açıklama! 'Acun başımın belası'Popstar'ın efsanesi Osmantan Erkır'dan şaşırtan açıklama! 'Acun başımın belası'
'İster yobaz deyin ister gerici...' diyerek sansürledi! Mustafa Sandal çok sinirlendi'İster yobaz deyin ister gerici...' diyerek sansürledi! Mustafa Sandal çok sinirlendi
Adaylık açıklaması sonrasında Cem Yılmaz'dan peş peşe paylaşımlarAdaylık açıklaması sonrasında Cem Yılmaz'dan peş peşe paylaşımlar
Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya aile devin show Oyuncu yaşında karakteri kelebe

En Çok Okunan Haberler

'Sıkı bir şeyler var' Bünyamin Sürmeli o günü işaret edip açıkladı

'Sıkı bir şeyler var' Bünyamin Sürmeli o günü işaret edip açıkladı

Kızılay tartışmaları sürerken yeni çıkış! 'Çiftliği haline gelmiş'

Kızılay tartışmaları sürerken yeni çıkış! 'Çiftliği haline gelmiş'

Kulislere sızdı: "CHP'den teklif gidecek" Muharrem İnce'nin ilk tepkisi...

Kulislere sızdı: "CHP'den teklif gidecek" Muharrem İnce'nin ilk tepkisi...

Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile! Cinsiyet...

Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile! Cinsiyet...

Mehmet Metiner'den dikkat çeken çıkış: 'Makam için her şeyi yaparlar'

Mehmet Metiner'den dikkat çeken çıkış: 'Makam için her şeyi yaparlar'

Paylaşımıyla adeta o kalabalığa yanıt verdi!

Paylaşımıyla adeta o kalabalığa yanıt verdi!

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.