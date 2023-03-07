Aile dizisinin Devin'i Serenay Sarıkaya kimdir? Serenay Sarıkaya kaç yaşında ve nereli?

Serenay Sarıkaya uzun bir aradan sonra Tv ekranlarına Show Tv'nin Aile dizisinde canlandırdığı Devin rolüyle dönüyor. Son yıllarda dijital projerlerde adından söz ettiren başarılı oyuncu, Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşıyor. Konusu ile de dikkat çeken dizide Serenay Sarıkaya'nın hayatı merak edildi. İşte Aile'nin Devin'i Serenay Sarıkaya hakkında merak edilenler...

SERENAY SARIKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1992 (31 yaşında) , Ankara doğumlu Türk oyuncu ve modeldir.

İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın filmiyle kazanan Sarıkaya, sonrasında Plajda filminde rol aldı. İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı (2008) dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna başladı ve yine aynı yıl Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı (2008) dizisinde ilk başrolünü üstlendi. Dizinin sona ermesinin ardından Adanalı (2008-2010) dizisinde rol almaya başladı. 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç'in ardından ikinci oldu ve Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etmeye hak kazandı. Ardından Lale Devri (2010-2013) ve Medcezir (2013-2015) dizilerinin başrolünde yer alarak popüleritesini arttırdı. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminde seslendirme yapan Sarıkaya Behzat Ç. Ankara Yanıyor filminde de rol aldı.

Dizi ve sinema filmlerinde oynamasının yanı sıra Sarıkaya, reklam filmlerinde de yer aldı ve bazı önemli markaların da reklam yüzü oldu. 2014 yılında GQ Türkiye tarafından yılın kadını seçildi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü dâhil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.

SERENAY SARIKAYA'NIN HAYATI

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1992'de Ankara'da Ümran Seyhan ve Mustafa Sarıkaya'nın çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir süre ailesiyle Antalya'da yaşayan Sarıkaya, 7 yaşındayken anne ve babasının ayrılmasından sonra babasının başka bir evlilik yapması üzerine annesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı. Yanında babası olmadan büyüyen Sarıkaya bir röportajında bu durum için "Bir kız çocuğunu, hele gelişim aşamasında baba faktörü bu kadar önemliyken, babasız büyütmek büyük olay." dedi. O dönemde Antalya'da yaşayan ve İstanbul'da yaşama fikrinin korkutucu olduğunu da söyleyen Sarıkaya, annesine oyunculuk yapmak istediğini söylemesi üzerine İstanbul'a taşındılar. Lise eğitimini Antalya Saime Salih Konca Lisesinde tamamlayan Sarıkaya, üniversite eğitimini yurt dışında tamamlamak istemiş, ancak üniversite eğitimi almamıştır. Çocukken oyuncu olmayı düşünmeyen Sarıkaya, modellik yapmayı istiyordu. Uzun süre voleybol oynadı ve bir dönem basketbolla ilgilendi. Ayrıca bir süre de tenis oynayan Sarıkaya, kariyeri öncesinde latin danslarıyla da ilgilendi. 15 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Gençler Güzellik Yarışması'na katılan Sarıkaya, yarışmada jüri özel ödülünü almasının ardından oyunculuk kariyerine başladı.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Sinema

2006 Şaşkın

2008 Plajda

2010 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin - Seslendirme

2011 Hoşçakal

2013 Behzat Ç. Ankara Yanıyor

2016 İkimizin Yerine

Televizyon

2008 Peri Masalı

Limon Ağacı

2008-2010 Adanalı

2010-2013 Lale Devri

2013 Yer Gök Aşk

2013-2015 Medcezir

2023- Aile

İnternet

2017-2018 Fi

2023 Alice Müzikali

2023- Şahmaran

Tiyatro

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