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  4. Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ bıyık bıraktı, imaj tazeledi! Görenler çok şaşırdı! 'Ne yaptın kendine?'

Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ bıyık bıraktı, imaj tazeledi! Görenler çok şaşırdı! 'Ne yaptın kendine?'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.02.2024 08:47 | Son Güncelleme:
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Son olarak Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinde 'Aslan' karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ dizisi biter bitmez imaj tazeledi. Son haliyle görüntülenen Tatlıtuğ'u görenler çok şaşırttı. Yakışıklı oyuncunun yeni imajına adeta yorum yağdı.

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve yakışıklılığıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kıvanç Tatlıtuğ son olarak Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinde izleyicisinin karşısına çıktı.

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Geçtiğimiz günlerde dizisi final yapan Tatlıtuğ hemen imaj değişikliğine gitti. Bıyık bırakan ünlü isim tarzını da yeniledi.

kıvanç

SnobMagazin tarafından görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ'un son hali herkesi şaşırttı. Geniş paça pantolonu, botları ve takılarıyla kovboya benzetilen Kıvanç Tatlıtuğ'un kombini hiç beğenilmedi.

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Ünlü isim son haliyle sosyal medyanın diline düştü. Kıvanç Tatlıtuğ'a; 'İnsan kendine neden bunu yapar', 'Lütfen bu şaka olsun', 'Başak Hanım bilinçli böyle giydirmiş olabilir', 'O Saç, o bıyık, o pantolon nedir ya' gibi yorumlar yap

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Kıvanç Tatlıtuğ aile karakteri
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