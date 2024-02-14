Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ bıyık bıraktı, imaj tazeledi! Görenler çok şaşırdı! 'Ne yaptın kendine?'

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve yakışıklılığıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kıvanç Tatlıtuğ son olarak Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinde izleyicisinin karşısına çıktı.

Geçtiğimiz günlerde dizisi final yapan Tatlıtuğ hemen imaj değişikliğine gitti. Bıyık bırakan ünlü isim tarzını da yeniledi.

SnobMagazin tarafından görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ'un son hali herkesi şaşırttı. Geniş paça pantolonu, botları ve takılarıyla kovboya benzetilen Kıvanç Tatlıtuğ'un kombini hiç beğenilmedi.

Ünlü isim son haliyle sosyal medyanın diline düştü. Kıvanç Tatlıtuğ'a; 'İnsan kendine neden bunu yapar', 'Lütfen bu şaka olsun', 'Başak Hanım bilinçli böyle giydirmiş olabilir', 'O Saç, o bıyık, o pantolon nedir ya' gibi yorumlar yap





