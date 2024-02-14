Fiyatı 1913 TL'ye düştü! JBL Clip4 Bluetooth Hoparlör günün fırsat ürünü

Müzik dinlemek, sizin için günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası ise kaliteli bir hoparlör ile müzik deneyiminizi daha keyifli hale getirebilirsiniz. Evde, ofiste, kampta, plajda, kısacası müzik keyfi yaşamak istediğiniz her yerde size eşlik edecek, suya ve toza karşı dayanıklı JBL Clip4 Hoparlör, Günün Fırsatları kapsamında indirimde! Müzik keyfinizi yükseltmek isterseniz bu fırsatı kaçırmayın deriz.

JBL Clip4 Bluetooth Hoparlör

Öne çıkan özellikleri

IP67 sertifikasına sahip olan JBL Clip4 Bluetooth Hoparlör; suya, toza, kuma karşı dayanıklıdır.

Kompakt tasarımı sayesinde kolayca taşınabilir. Klipsi, çantaya veya kıyafete asmanıza olanak tanır.

10 saatlik oynatma süresiyle uzun süreli kullanım imkanı sağlar.

Yüksek kaliteli JBL sesi sunar. Tiz, orta ve bas ses ayarlarıyla dengeli bir ses deneyimi yaşamanızı sağlar.

Bluetooth 5.1 teknolojisini destekler, kablosuz bağlantıda stabilite ve güvenilirlik sağlar.

Dahili mikrofon sayesinde eller serbest kullanım için çağrıları yanıtlayabilir ve sonlandırabilirsiniz.

Hızlı şarj özelliği sayesinde kısa sürede tamamen şarj olabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu boyutlarda bu ses inanılmaz. Ses kalitesi gayet yeterli. Asma klipsi çok akıllıca düşünülmüş. Boyutuna göre gayet tatminkar. Bisiklet gezmelerinde insanların meraklı bakışları arasında müziğimi dinleme keyfime varmak inanılmaz güzel. Tek kelime ile tavsiye ediyorum."

"Ses kalitesi çok iyi, hoparlörden uzağa gitseniz bile sesi rahat geliyor. Şarjı gerçekten uzun süre dayanıyor, gün boyu sürekli şarkı çaldık gayet tatmin ediciydi. Şarj kablosu ise type-c."

"Küçücük aletten beklenmeyecek performans. Plajda, kampta, yürüyüşte kullanmak amacı ile aldım beklentimin üstünde oldu. Ses kalitesi çok iyi teşekkürler, Amazon."

Bu içerik 14 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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