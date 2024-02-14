HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Fiyatı 1913 TL'ye düştü! JBL Clip4 Bluetooth Hoparlör günün fırsat ürünü

Fiyatı 1913 TL'ye düştü! JBL Clip4 Bluetooth Hoparlör günün fırsat ürünü

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
14.02.2024 11:45 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek ses kalitesi, hızlı şarj özelliği, suya ve toza karşı dayanıklı olmasıyla öne çıkan kullanıcılarından tam not alan JBL Clip4 bugüne özel indirime girdi. Biz de her an ve her yerde size eşlik etmek için tasarlanan bu hoparlörü inceledik, işte detaylar!

Fiyatı 1913 TL'ye düştü! JBL Clip4 Bluetooth Hoparlör günün fırsat ürünü

Müzik dinlemek, sizin için günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası ise kaliteli bir hoparlör ile müzik deneyiminizi daha keyifli hale getirebilirsiniz. Evde, ofiste, kampta, plajda, kısacası müzik keyfi yaşamak istediğiniz her yerde size eşlik edecek, suya ve toza karşı dayanıklı JBL Clip4 Hoparlör, Günün Fırsatları kapsamında indirimde! Müzik keyfinizi yükseltmek isterseniz bu fırsatı kaçırmayın deriz.

JBL Clip4 Bluetooth Hoparlör

Adsız tasarım - 2024-02-14T111732.866

Öne çıkan özellikleri

  • IP67 sertifikasına sahip olan JBL Clip4 Bluetooth Hoparlör; suya, toza, kuma karşı dayanıklıdır.

  • Kompakt tasarımı sayesinde kolayca taşınabilir. Klipsi, çantaya veya kıyafete asmanıza olanak tanır.

  • 10 saatlik oynatma süresiyle uzun süreli kullanım imkanı sağlar.

  • Yüksek kaliteli JBL sesi sunar. Tiz, orta ve bas ses ayarlarıyla dengeli bir ses deneyimi yaşamanızı sağlar.

  • Bluetooth 5.1 teknolojisini destekler, kablosuz bağlantıda stabilite ve güvenilirlik sağlar.

  • Dahili mikrofon sayesinde eller serbest kullanım için çağrıları yanıtlayabilir ve sonlandırabilirsiniz.

  • Hızlı şarj özelliği sayesinde kısa sürede tamamen şarj olabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu boyutlarda bu ses inanılmaz. Ses kalitesi gayet yeterli. Asma klipsi çok akıllıca düşünülmüş. Boyutuna göre gayet tatminkar. Bisiklet gezmelerinde insanların meraklı bakışları arasında müziğimi dinleme keyfime varmak inanılmaz güzel. Tek kelime ile tavsiye ediyorum."

  • "Ses kalitesi çok iyi, hoparlörden uzağa gitseniz bile sesi rahat geliyor. Şarjı gerçekten uzun süre dayanıyor, gün boyu sürekli şarkı çaldık gayet tatmin ediciydi. Şarj kablosu ise type-c."

  • "Küçücük aletten beklenmeyecek performans. Plajda, kampta, yürüyüşte kullanmak amacı ile aldım beklentimin üstünde oldu. Ses kalitesi çok iyi teşekkürler, Amazon."
Ürünü İncele

Bu içerik 14 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Apple, Columbia, Ray-Ban, Lacoste... Dünyaca ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Apple, Columbia, Ray-Ban, Lacoste... Dünyaca ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

 Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada!

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada!

 Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

 Ayaklarınızı sıcacık tutacak indirimdeki Columbia ayakkabı ile tanışın

Ayaklarınızı sıcacık tutacak indirimdeki Columbia ayakkabı ile tanışın

 Çok satan, indirimdeki o robot süpürgeyi sizin için inceledik

Çok satan, indirimdeki o robot süpürgeyi sizin için inceledik

 Berber masrafına son! Braun tıraş makinesinde dev fırsat

Berber masrafına son! Braun tıraş makinesinde dev fırsat

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
jbl hoparlör
İş birliği İçerikleri
Ev giyimde rahatlık arayanların favorisi polar sabahlık modelleri

Ev giyimde rahatlık arayanların favorisi polar sabahlık modelleri

Sokak modasının yıldızı! Vans'ın ikonik modeli bugüne özel indirimde

Sokak modasının yıldızı! Vans'ın ikonik modeli bugüne özel indirimde

Pierre Cardin kol saatlerinde Sevgililer Günü'ne özel %70 indirim

Pierre Cardin kol saatlerinde Sevgililer Günü'ne özel %70 indirim

Columbia Delta Ridge Down Kaz Tüyü Mont'ta kaçırılmayacak fırsat

Columbia Delta Ridge Down Kaz Tüyü Mont'ta kaçırılmayacak fırsat

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek, mutfakta hijyen sunan ürünler

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek, mutfakta hijyen sunan ürünler

Daha dalgalı ve kıvırcık saçlara kavuşmanın formülü...

Daha dalgalı ve kıvırcık saçlara kavuşmanın formülü...

Tümünü Gör
Daha dalgalı ve kıvırcık saçlara kavuşmanın formülü...

Daha dalgalı ve kıvırcık saçlara kavuşmanın formülü...

Hem şık hem rahat! Columbia Powder Lite Yelek indirime girdi

Hem şık hem rahat! Columbia Powder Lite Yelek indirime girdi

Apple, Columbia, Ray-Ban, Lacoste... Dünyaca ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Apple, Columbia, Ray-Ban, Lacoste... Dünyaca ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Yemek yapmayı seven sevgiliniz için en anlamlı hediyeler burada!

Yemek yapmayı seven sevgiliniz için en anlamlı hediyeler burada!

İşe, okula yemeğini yanında götürenler bayılacak!

İşe, okula yemeğini yanında götürenler bayılacak!

Ona sevginizi göstermenin en etkili yolu! İşte kokusuyla büyüleyen parfümler

Ona sevginizi göstermenin en etkili yolu! İşte kokusuyla büyüleyen parfümler

Tümünü Gör
Ona sevginizi göstermenin en etkili yolu! İşte kokusuyla büyüleyen parfümler

Ona sevginizi göstermenin en etkili yolu! İşte kokusuyla büyüleyen parfümler

Sofranıza şıklık, yemeklerinize lezzet katacak...

Sofranıza şıklık, yemeklerinize lezzet katacak...

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

Sezonun en havalısı! Prada'nın çok konuşulan gözlük modelinde büyük fırsat

Sezonun en havalısı! Prada'nın çok konuşulan gözlük modelinde büyük fırsat

Hem pratik hem de konforlu spor ürünlerini sizin için seçtik

Hem pratik hem de konforlu spor ürünlerini sizin için seçtik

Berber masrafına son! Braun tıraş makinesinde dev fırsat

Berber masrafına son! Braun tıraş makinesinde dev fırsat

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Ev giyimde rahatlık arayanların favorisi polar sabahlık modelleri

Ev giyimde rahatlık arayanların favorisi polar sabahlık modelleri

Sokak modasının yıldızı! Vans'ın ikonik modeli bugüne özel indirimde

Sokak modasının yıldızı! Vans'ın ikonik modeli bugüne özel indirimde

Pierre Cardin kol saatlerinde Sevgililer Günü'ne özel %70 indirim

Pierre Cardin kol saatlerinde Sevgililer Günü'ne özel %70 indirim

Columbia Delta Ridge Down Kaz Tüyü Mont'ta kaçırılmayacak fırsat

Columbia Delta Ridge Down Kaz Tüyü Mont'ta kaçırılmayacak fırsat

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek, mutfakta hijyen sunan ürünler

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek, mutfakta hijyen sunan ürünler

Daha dalgalı ve kıvırcık saçlara kavuşmanın formülü...

Daha dalgalı ve kıvırcık saçlara kavuşmanın formülü...

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Bilim insanları görme engelli kişiler için rehber robot köpek geliştirdi: Konuşuyor, engelleri aşıyor ve hatırlayabiliyor

Görme engellilere rehber robot köpek!

Alper Gezeravcı geldi, Tuva Cihangir Atasever gidiyor! İkinci uzay misyonu için tarih verildi

Alper döndü, Tuva gidiyor...

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü: İşte ilk görüntüler!

Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü: İşte ilk görüntüler

Bir akıllı telefondan çok daha fazlası! iPhone modellerinde büyük fırsat

Bir akıllı telefondan çok daha fazlası! iPhone modellerinde büyük fırsat

Öğrenince denemeden duramayacaksanız! Google'a o kelimeleri yazınca çıkıyor... Arama çubuğuna yazmak yeterli

Öğrenince mutlaka deneyeceksiniz! Google'a o kelimeleri yazınca...

2,5 milyarlık vurgunla kaçacaktı! Holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi kaçmak üzereyken yakalandı

Holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi kaçmak üzereyken yakalandı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.