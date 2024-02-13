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Columbia Delta Ridge Down Erkek Kaz Tüyü Mont Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
13.02.2024 11:43 | Son Güncelleme:
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Columbia kalitesiyle tanışmanın şimdi tam zamanı! Markanın Delta Ridge Down Kaz Tüyü Mont'u bugüne özel, Günün Fırsatları kapsamında indirime girdi. Bu fırsatı kaçırmak istemeyenler, acele etmenizi öneririz. İşte detaylar!

Columbia Delta Ridge Down Erkek Kaz Tüyü Mont Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Kışın vücudumuzu sıcak tutacak, stilimize de şıklık katacak mont ve ceketlere olan ihtiyacımız bir hayli artar. Seçimimizi dayanıklı ve uzun ömürlü bir monttan yana yapmak, uzun vadede bütçe dostu bir seçim olarak karşımıza çıkar. Eğer siz de "Bir kez alayım, uzun yıllar kullanayım. Az olsun, kaliteli olsun!" düşüncesiyle dayanıklı bir mont satın almak niyetindeyseniz doğru yerdesiniz. Yıllardır kaliteli ve dayanıklı outdoor giyim ürünleriyle tanınan Columbia markasının kaz tüyü dolgulu montu indirime girdi. Sizi soğuk havalarda sıcacık tutacak ve kaliteli materyaliyle uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz Columbia Delta Ridge Down Erkek Kaz Tüyü Mont'u sizin için inceledik.

Columbia Delta Ridge Down Erkek Kaz Tüyü Mont

Adsız tasarım - 2024-02-13T112428.581

Suya dayanıklı ve nefes alabilen dış materyale sahip Columbia Delta Ridge Down Erkek Kaz Tüyü Mont'un iç kısmında Omni-Heat™ yansıtıcı astar bulunur. Bu astar iç ısıyı korur, nemi dağıtır, terlemeyi engeller. Montta %650 dolgu gücüne sahip kaz tüyü dolgu malzemesi bulunur. Kaz tüyü dolgu malzemesi sayesinde mont, yüksek ısı yalıtımı sağlar ve vücut sıcaklığını muhafaza eder. Hafif yapısıyla kullanıcısına rahat bir giyim deneyimi sunan mont, şık tasarımıyla günlük kullanıma uygun bir görünüm sergiler. Montun kapüşonu ayarlanabilir özelliktedir, böylece kullanıcı soğuk havalarda başını ve yüzünü koruyabilir. İki adet fermuarlı cebe sahip olan montun elastik manşetleri ve bel kısmı, daha iyi bir uyum ve koruma sağlar. Ayrıca, soğuk hava ve rüzgarın içeri girmesini engeller.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Columbia gibi bir markadan beklendiği gibi ve uygun fiyata kaliteli ürün. Dikişler bile tamamen su geçirmez. Soğuk günlerde sıcak hissi çok iyi. Çok hafif, katlandığında küçücük kalıyor."

  • "Giydiğinizden bir beden daha küçük sipariş edin."

  • "Harika ceket genellikle xxl ceketler sipariş ediyorum ama bunda xl mükemmel uydu.
    Çok hafif."
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Bu içerik 13 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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