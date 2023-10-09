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Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Görenler oğlu Kurt Efe sandı

09.10.2023 09:38 | Son Güncelleme:
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Şimdilerde Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinde hayat verdiği Aslan karakteriyle adından sıkça söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ'un çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı. Tatlıtuğ'un çocukluk fotoğrafını görenler oğlu Kurt Efe sandı. Baba oğulun benzerlikleri herkesi şaşırttı.

Yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran Aile dizisi salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı dizinin her bölümü büyük yankı uyandırıyor.

2016 yılında modacı Başak Dizer ile evlenen Kıvanç Tatlıtuğ mutlu evliliğiyle de sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez anne baba olma heyecanı yaşayan ünlü çift oğullarına 'Kurt Efe' ismini verdi.

başak kıvanç

Geçtiğimiz günlerde oğlu ile görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ'un çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı. Kurt Efe'yi gören herkes 'Aynı babası', 'Babasının kopyası' yorumunu yapmıştı.

kurt efe

Şimdi de Kıvanç Tatlıtuğ'un çocukluk halini görenler şaştı kaldı. Görenler; 'Kurt Efe sandım', 'Oğlu aynısı', 'Nasıl bu kadar benzer' gibi yorumlar yaptılar.

Kıvanç Tatlıtuğ çocukluk

Kıvanç Tatlıtuğ, 27 Ekim 1983'te Adana’da Erdem ve Nurten Tatlıtuğ'un oğlu olarak dünyaya geldi. Baba tarafından Arnavut ve Boşnak kökenli, anne tarafından ise Edirnelidir.

Kıvanç Tatlıtuğ 1

Tatlıtuğ'un mankenlik kariyerini başlatan, annesinin bir marketin camında gördüğü mankenlik ilanı olmuştur. Oğlunun bir fotoğrafını şirkete göndermesiyle, Tatlıtuğ mankenliğe adım atmış olur.

Kıvanç Tatlıtuğ 2

Bu mesleği beğenmesiyle ardından gelen teklifleri de değerlendirmiş ve profesyonel anlamda manken olmuştur.

Kıvanç Tatlıtuğ 3

İki yıl ajanslarla birlikte çalıştıktan sonra, 2002 Best Model of Turkey manken yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Böylece aynı yıl içerisinde Best Model of the World'e katılmaya hak kazandı.

Kıvanç Tatlıtuğ 4

Ardından katıldığı Best Model of the World yarışmasını da kazanan Tatlıtuğ, artık uluslararası camiada da tanınan bir isim oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ 6

Kıvanç Tatlıtuğ 5

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Kıvanç Tatlıtuğ aile Modacı karakteri

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