Aile’nin Nedret’i Ayda Aksel kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ayda Aksel'in oynadığı diziler

Ayda Aksel; Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı Aile dizine 16. bölümde dahil oldu. Daha önce Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm, Mandıra Filozofu ve Mucize 2: Aşk gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Ayda Aksel günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İşte Aile’nin Nedret’i Ayda Aksel'in hayatı ve biyografisi...

AYDA AKSEL KİMDİR?

Ayda Aksel 31 Ekim 1962 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Ayda Aksel, ilkokul döneminde konservatuvarın bale ve viyolonsel bölümünde okudu.

Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim gören Ayda Aksel, reklam filmlerinde seslendirme yaptı. 15 yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün kadrolu elemanı olarak çalıştı.

Daha sonra Sadri Alışık Tiyatrosu'nda çalışan Aksel, Diyalog'da ders verdi.

Ayda Aksel, iki defa evlendi. Usta oyuncu, ilk evliliğini inşaat mühendisi Halûk Semi Yüngül ile yaptı. Çift, 1993 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile yaptı. Eşi Atilla Bey 2010 yılında öldü. İlk eşinden Leyla adında bir kızı, ikinci eşinden Efe adında bir oğlu var.

AİLE'NİN NEDRET'İ AYDA AKSEL'İN OYNADIĞI DİZİLER

İşte ünlü youncunun rol aldığı diziler:

1983: Üç İstanbul (Belkıs)

1988: Yaprak Dökümü

1991: Yıldızlar Gece Büyür

1994: Kurtuluş (Halide Edib)

1999: Kıvılcım

2004: Adı Aşk Olsun

2006: Esir Kalpler

2006: Hatırla Sevgili (Selma Gürsoy)

2010: Gönülçelen

2011: Yalancı Bahar

2012: Zengin Kız Fakir Oğlan (Serpil Yılmaz)

2016: Kördüğüm

2016-2017: Poyraz Karayel (Nevra Saygıner)

2017: Tutsak (Leman Gürhan)

2018: Dudullu Postası (Emine)

2018: Gülperi (Ayten)

2019: Hercai (Azize Aslanbey)

2022: Baba (Fazilet Saruhanlı)

2023: Gülcemal (Zafer Pehlivan)

2023-: Aile (Nedret)

Ayda Aksel'in rol aldığı filmler:

1996: Bir Erkeğin Anatomisi

1998: Cumhuriyet

1998: Kaçıklık Diploması

2004: Halk Düşmanı

2006: Sınav

2010: Kars Öyküleri

2011: Aşk Tesadüfleri Sever

2011: Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm

2011: Bir Avuç Deniz

2013: Aşk Kırmızı

2014: Mandıra Filozofu

2015: Hayat Öpücüğü

2019: Mucize 2: Aşk