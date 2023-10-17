Aile’nin Nedret’i Ayda Aksel kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ayda Aksel'in oynadığı diziler

Ayda Aksel; Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı Aile dizine 16. bölümde dahil oldu. Daha önce Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm, Mandıra Filozofu ve Mucize 2: Aşk gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Ayda Aksel günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İşte Aile’nin Nedret’i Ayda Aksel'in hayatı ve biyografisi...
Ayda Aksel 31 Ekim 1962 tarihinde İstanbul'da doğdu.
Ayda Aksel, ilkokul döneminde konservatuvarın bale ve viyolonsel bölümünde okudu.
Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim gören Ayda Aksel, reklam filmlerinde seslendirme yaptı. 15 yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün kadrolu elemanı olarak çalıştı.
Daha sonra Sadri Alışık Tiyatrosu'nda çalışan Aksel, Diyalog'da ders verdi.
Ayda Aksel, iki defa evlendi. Usta oyuncu, ilk evliliğini inşaat mühendisi Halûk Semi Yüngül ile yaptı. Çift, 1993 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile yaptı. Eşi Atilla Bey 2010 yılında öldü. İlk eşinden Leyla adında bir kızı, ikinci eşinden Efe adında bir oğlu var.
İşte ünlü youncunun rol aldığı diziler:
1983: Üç İstanbul (Belkıs)
1988: Yaprak Dökümü
1991: Yıldızlar Gece Büyür
1994: Kurtuluş (Halide Edib)
1999: Kıvılcım
2004: Adı Aşk Olsun
2006: Esir Kalpler
2006: Hatırla Sevgili (Selma Gürsoy)
2010: Gönülçelen
2011: Yalancı Bahar
2012: Zengin Kız Fakir Oğlan (Serpil Yılmaz)
2016: Kördüğüm
2016-2017: Poyraz Karayel (Nevra Saygıner)
2017: Tutsak (Leman Gürhan)
2018: Dudullu Postası (Emine)
2018: Gülperi (Ayten)
2019: Hercai (Azize Aslanbey)
2022: Baba (Fazilet Saruhanlı)
2023: Gülcemal (Zafer Pehlivan)
2023-: Aile (Nedret)
Ayda Aksel'in rol aldığı filmler:
1996: Bir Erkeğin Anatomisi
1998: Cumhuriyet
1998: Kaçıklık Diploması
2004: Halk Düşmanı
2006: Sınav
2010: Kars Öyküleri
2011: Aşk Tesadüfleri Sever
2011: Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm
2011: Bir Avuç Deniz
2013: Aşk Kırmızı
2014: Mandıra Filozofu
2015: Hayat Öpücüğü
2019: Mucize 2: Aşk