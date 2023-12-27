Aile'nin Serap'ı Selin Şekerci diziye veda etti! Kendi cenazesi için bakın ne yaptı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünü paylaştığı Aile dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Birçok ünlü oyuncunun yer aldığı sevilen diziye ikinci sezonunda avukat Serap Varol karakteriyle dahil olan ünlü oyuncu Selin Şekerci, bir önceki bölüm sonunda diziye trajik bir şekilde veda etmişti.

Dizinin yeni bölümünün yayınlamasıyla birlikte Instagram hesabından set fotoğraflarını paylaşan Şekerci kendi cenazesi için lokma dağıttı.

Güzel oyuncu o anlarını; "Oynadığı karakter ölünce arkasından lokma döktürmedi demezsiniz. Kabul etsin, amin. Hoşça kal Serap Varol Bozdoğan." notu ile paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Aile dizisi ekran yolculuğuna 7 Mart Salı günü Show TV’de 30 bölüm niyetiyle başlamıştı. Aile dizisi en başta planlandığı gibi 30. bölümde ekran hayatına veda edecek.





