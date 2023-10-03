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Aile'nin Serap'ı Selin Şekerci'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o da oyuncuymuş

03.10.2023 14:08 | Son Güncelleme:
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı Aile dizisine Serap karakteriyle dahil olan ünlü oyuncu Selin Şekerci, sosyal medyada gündem oldu. Başarılı oyuncunun eski sevgilisi, bir döneme damga vuran 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinin yıldızı çıktı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı Aile dizisi 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin oyuncu kadrosuna dahil olan ünlü isimlerden biri de Selin Şekerci.

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'MELEKLER KORUSUN' İLE ADINI DUYURMUŞTU

Kavak Yelleri'nde yardımcı oyuncu olarak yer almasına karşın Melekler Korusun dizisinde canlandırdığı Özgür Çelikli karakteriyle hafızalara kazınan Selin Şekerci gündem oldu.

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2011'de 'Ay Büyürken Uyuyamam' filminde rol alan Şekerci; Leyla ile Mecnun dizine konuk oyuncu olmuş ve İzmir Çetesi ile ekran serüvenine devam etmişti.

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Benim İçin Üzülme, Kaçak Gelinler, Acı Aşk, Siyah Beyaz Aşk ve Çatı Katı Aşk gibi çok sayıda yapımda başrol oyuncusu olarak yer alan Şekerci'nin eski sevgilisini ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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'FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE?' DİZİSİNİN YILDIZIYLA AŞK YAŞAMIŞTI

Selin Şekerci; Beren Saat ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı 'Fatma Gül'ün Suçu Ne?' dizisinde Erdoğan Yaşaran karakterini canlandıran Kaan Taşaner ile sevgiliydi.

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O dönem çokça konuşulan ünlü çiftten düğün tarihi beklenirken ayrılık haberi gelmişti.

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Yaşadıkları sorunları aşamayan Selin şekerci - Kaan Taşaner çifti ayrılma kararı almıştı.

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