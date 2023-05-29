Aile'nin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ aşka geldi! Eşi Başak Dizer'le romantik paylaşım

Show Tv'nin sevilen dizisi Aile'de hayat verdiği Aslan Soykan karakteriyle sık sık gündeme gelen Kıvanç Tatlıtuğ bu defa eşi Başak Dizer'i öptüğü fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Çiftin romantik pozu kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Instagram'da 4.3 milyon takipçisi bulunan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un bu paylaşımı beğeni topladı.

2016'da Fransa'nın başkenti Paris'te nikâh masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stilist Başak Dizer, oğulları Kurt Efe'yi 15 Nisan 2022'de kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.



