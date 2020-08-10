Aile temalı en iyi filmler! Bu filmleri izleyip de beğenmeyen yok...

Dram filmi sevenler buraya! Sam Dawson beynindeki gelişme problemlerinden dolayı yaşıtları gibi davranamayan bir ebeveyndir. Zekası yedi yaşında bir çocuğun zekasıyla aynıdır. Karısı tarafından terk edilmesinden dolayı kızıyla birlikte yaşar. Tüm zorluklara rağmen sevdikleriyle birlikte büyüttüğü kızının yedinci yaş gününde evlerine gelen bir sosyal hizmet memuru onların hayatında büyük bir değişim yaratacaktır.

Nicolas Cage ve Tea Leoni'nin birlikte oynadığı güzel bir aile filmi Aile Babası. Cage, filmde Jack Campbell adında bir iş adamını canlandırıyor. Hayatında ne istediyse gerçekleşen bu yakışıklı ve zengin adamın yaşamı bir Noel gecesinde değişiveriyor. Artık eskisi daha zengin bir adam olmayan Jack, hayatındaki tek varlığı ailesine tutunarak bu süreci atlatabilecek mi dersiniz? İzlemeye değer gibi görünüyor.

UZUN HİKAYE (2012)

Türk sinemasında dram filmleri içerisinde belki de en iyilerinden biri Uzun Hikaye. "Ben kitabını okudum." diyenler filminin de bir o kadar güzel olduğunu bilmeliler. Yazarı Mustafa Kutlu'nun hayatından belki de bir kesit izliyoruz burada. Kenan İmirzalıoğlu, Tuğçe Kazaz gibi isimlerin oynadığı bu film, Bulgar göçmeni temiz bir delikanlı olan Ali ile Münire'nin aşkını konu ediniyor. İki genç imkansızlıklardan dolayı kaçarak hayatlarının geri kalanını trenlerde geçirirler. Bu evlilikten doğan Mustafa isimli oğulları hem ailesinin hikayesini anlatırken hem de kendi hayatını anlatıyor.

YUKARI BAK / UP (2010)

Animasyonda da dram mı olurmuş demeyin... Yukarı Bak, sizi hem eğlendiren hem de ağlatan filmlerin başında gelecek diyebiliriz. Ellie ve Carl'ın dünyayı dolaşma hayallerini temel alarak başlayan hikayede Ellie bu hayale kavuşamadan ölür. Ancak Carl bu hayalini gerçekleştirmeyi kafasına koymuştur. Başarılı olabilecek mi dersiniz? Oldukça güzel ve izlemeye değer bir film olduğunu söyleyelim.

YILDIZLARARASI / INTERSTELLAR (2014)

Defalarca seyredip her seferinde ilk kez izliyormuş gibi hisseden biri olarak izlemenize değecek iki saat olacağını söyleyebilirim. Yıldızlararası bir bilim kurgu filmi. Film Cooper'ın iki çocuğuyla mısır tarlalarında çiftçilik yaparak geçinmesiyle başlıyor. Eski bir bilim insanı olan Cooper beklemediği bir anda gelen bir teklifle hayatını yeniden çiziyor. 10 yaşındaki kızı Murph oldukça zeki bir kız ve filmde aralarındaki ilişki öne çıkıyor.

