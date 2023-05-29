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Aile yeni bölüm ne zaman, bu akşam mı? Aile 13. bölüm sezon finali hangi gün?

29.05.2023 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile dizisinin yeni bölümü hakkında araştırmalar hız kazandı. Show Tv'nin fenomen dizisi Aile sezon finali yaparak ekrana kısa bir ara verecek. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı dizinin yeni bölümünde yine heyecan dolu dakikalar yaşanacak. Peki, Aile yeni bölüm ne zaman, bu akşam mı? Aile 13. bölüm sezon finali hangi gün? İşte tüm merak edilenler...

Aile yeni bölüm ne zaman, bu akşam mı? Aile 13. bölüm sezon finali hangi gün?

Aile dizisinin 13. sezon finali bölümüne dair araştırmalar yoğunlaştı. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı dizinin özgün senaryosunu Hakan Bonomo kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Dizinin takipçileri ise sezon finali bölümünün ne zaman yayınlanacağını araştırıyorlar. Peki, Aile yeni bölüm ne zaman, bu akşam mı? Aile 13. bölüm sezon finali hangi gün? İşte tüm detaylar...

AİLE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, BU AKŞAM MI?

Aile dizisinin 13. sezon finali bölümü yarın saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak. Bu akşam ise dizinin tekrar bölümü ekrana gelecek.

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AİLE'NİN 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Hülya’nın verdiği karardan sonra Aslan’ı öldürmeyi planlayan İlyas, büyük bir sürprizle karşılaşır. Karşılıklı silahlar patlamadan hemen önce İlyas, evlatlık sırrı ve ailenin kanlı geçmişiyle ilgili Aslan’a büyük bir ipucu verir. Şimdi Aslan’ın aklında tek bir soru vardır. İlyas’ın söyledikleri doğru mudur?

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Sevdiği adamın ölümle burun buruna geldiğini öğrenen Devin, hamile olduğunu Aslan’a söyler. Aslan aldığı habere çok sevinir ancak Devin bu bebeği doğurmamakta kararlıdır. Aslan, Devin’e doğacak bebekleriyle yeni bir hayat kurmanın mümkün olduğunu kanıtlamaya çalışacaktır.

Kıymet’ten gelen bir telefon Hülya’yı harekete geçirir. Diğer taraftan Aslan da evlatlık olan çocuğun kim olduğunu öğrenmek için planını işletmeye başlar.

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Aslan evlatlık olan çocuğun kim olduğunu öğrendiğinde ortaya çıkan gerçek, Aslan ve Hülya’nın ilişkisini derinden sarsar. Diğer taraftan bu gerçeği Cihan da öğrenir. Devin’in kliniğine gider. Klinikte yaşananlardan sonra Devin, terapi seanslarını sonlandırma kararı alır.

Yağmur ve Eko’nun isteme töreni için herkes bir araya geldiğinde tüm sırlar birer birer gün yüzüne çıkar. Büyük bir tartışmanın sonunda Hülya; Devin ve Cihan’ın aylardır ondan gizli seans yaptıklarını Aslan’a söyler.

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Şimdi yüzleşme sırası Aslan ve Cihan’dadır. İki kardeş arasında o gece yaşanacak yüzleşme, aileye ait kanlı sırların ortaya çıkmasıyla büyük bir hesaplaşmaya dönerken; aile büyük bir yıkıma doğru sürüklenecektir.

Şimdi herkes, hayatlarını altüst edecek bir dönüm noktasındadır.

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