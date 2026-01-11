Ailede sadece 3 kişi kanser değil! Nadir görülen tür hayatını mahvetti

14 yaşındaki Rhyan Worthington'a, okulda geçirdiği nöbetin ardından yapılan tetkiklerle beyin tümörü teşhisi kondu.Ailenin taşıdığı nadir genetik hastalık Lynch Sendromu, bugüne kadar aynı aileden 10’dan fazla kişinin kansere yakalanmasına neden oldu.

AİLENİN EN GENÇ KANSER HASTASI

Rhyan, ailede kansere yakalanan en genç birey oldu. Aile, daha önce de 2007 yılında yalnızca 18 yaşındaki bir yakınını kanser nedeniyle kaybetmişti. Bugüne kadar en az 12 aile ferdine Lynch Sendromu tanısı konulurken, sadece üç kişi kansere yakalanmadı.

BEYNİNDE DE KİTLE TESPİT EDİLDİ

Rhyan, okulda fenalaşıp nöbet geçirdikten sonra Barnstaple Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu hızla kötüleşince yapılan CT taramasında beyninde büyük bir kitle tespit edildi. 72 saat içinde Bristol Çocuk Hastanesi’ne sevk edilen Rhyan’a, genellikle ileri yaşlarda görülen glioblastoma teşhisi kondu.

TEDAVİ HAYAT UZATMAYA YÖNELİK

Kasım ayından bu yana ameliyatlar geçiren Rhyan, kemoterapi ve radyoterapi görüyor. Doktorlar tedavinin amacının yaşam süresini ve kalitesini artırmak olduğunu belirtiyor. Ameliyatlar sonrası Rhyan’ın görme yetisinin yüzde 40-50’sini kaybettiği ifade edildi.