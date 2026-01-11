Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Ailede sadece 3 kişi kanser değil! Nadir görülen tür hayatını mahvetti

Okulda geçirdiği nöbet sonrası beyin tümörü teşhisi konan 14 yaşındaki Rhyan Worthington, ailesinde nesiller boyu görülen Lynch Sendromu nedeniyle kansere yakalanan en genç isim oldu. Nadir görülen glioblastoma ile mücadele eden Rhyan, ameliyat sonrası görme yetisinin yüzde 40-50’sini kaybetti.

Ailede sadece 3 kişi kanser değil! Nadir görülen tür hayatını mahvetti
Çiğdem Sevinç

14 yaşındaki Rhyan Worthington'a, okulda geçirdiği nöbetin ardından yapılan tetkiklerle beyin tümörü teşhisi kondu.Ailenin taşıdığı nadir genetik hastalık Lynch Sendromu, bugüne kadar aynı aileden 10’dan fazla kişinin kansere yakalanmasına neden oldu.

AİLENİN EN GENÇ KANSER HASTASI

Rhyan, ailede kansere yakalanan en genç birey oldu. Aile, daha önce de 2007 yılında yalnızca 18 yaşındaki bir yakınını kanser nedeniyle kaybetmişti. Bugüne kadar en az 12 aile ferdine Lynch Sendromu tanısı konulurken, sadece üç kişi kansere yakalanmadı.

BEYNİNDE DE KİTLE TESPİT EDİLDİ

Rhyan, okulda fenalaşıp nöbet geçirdikten sonra Barnstaple Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu hızla kötüleşince yapılan CT taramasında beyninde büyük bir kitle tespit edildi. 72 saat içinde Bristol Çocuk Hastanesi’ne sevk edilen Rhyan’a, genellikle ileri yaşlarda görülen glioblastoma teşhisi kondu.

TEDAVİ HAYAT UZATMAYA YÖNELİK

Kasım ayından bu yana ameliyatlar geçiren Rhyan, kemoterapi ve radyoterapi görüyor. Doktorlar tedavinin amacının yaşam süresini ve kalitesini artırmak olduğunu belirtiyor. Ameliyatlar sonrası Rhyan’ın görme yetisinin yüzde 40-50’sini kaybettiği ifade edildi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü şarkıcıdan acı haber: Nasıl öleceğini günler önce anlatmışÜnlü şarkıcıdan acı haber: Nasıl öleceğini günler önce anlatmış
Lübnan, 500 binden fazla Suriyeli mültecinin ülkelerine döndüğünü açıkladıLübnan, 500 binden fazla Suriyeli mültecinin ülkelerine döndüğünü açıkladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kanser aile
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

İstanbul'u 'kırmızı kütle' vurdu! Hayat felç oldu

İstanbul'u 'kırmızı kütle' vurdu! Hayat felç oldu

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.