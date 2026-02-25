Sabah mesaisi yasaklanan postacı mahkemeye koştu! 750 bin lira tazminat kazandı

İngiltere'nin Eccles bölgesinde uzun yıllardır postacılık yapan Darren Williams, otizm teşhisi sonrası iş saatlerinde yapılan değişikliğe karşı açtığı hukuk mücadelesini kazandı.

Mahkemenin Darren Williams lehine karar vermesinin en temel sebebi; rutinin, otizmli bireyler için kaygıyı yönetmedeki hayati rolü. Williams, 15 yaşından beri sabah saat 05:00’te işe başlamaya alışmıştı. Mahkeme tutanaklarına göre bu erken başlangıç iki kritik amaca hizmet ediyordu. Erken saatlerde işe başlamak, Williams’ın kalabalık insan gruplarıyla temasını en aza indiriyor ve sosyal kaygısını tetikleyen unsurları ortadan kaldırıyordu. Erken biten mesai sayesinde Williams, sağlık sorunları olan eşine destek olabiliyordu.

ŞİRKETİN VERİMLİLİK BAHANESİ GEÇERLİ SAYILMADI

Williams 2022 yılında otizm teşhisi aldı. Bir süre izne ayrılan Williams, hastalık izninden döndükten sonra çalışma saatlerinin değiştirildiğini gördü. Royal Mail yönetimi, 2023 yılında yapılan bir değişiklikle Williams’ın mesaisini 06:45’e çekmek istedi. Şirket avukatları, saat 06:45’ten önce yapılacak bir iş olmadığını ve "boş duran birine ödeme yapılamayacağını" savunarak bu değişikliği "operasyonel verimlilik" olarak nitelendirdi. Ancak İş Mahkemesi Yargıcı McDonald, bu savunmayı reddetti. Kararın gerekçesinde şu noktalar öne çıktı:

Tıbbi raporların göz ardı edilmesi: Sağlık raporları, geç başlamanın çalışanın ruh sağlığını bozacağını açıkça belirtmesine rağmen şirket bu uyarıları dikkate almadı.

İş tanımı yanıltmacası: Mahkeme, Williams’ın yıllardır sabah 05:00’te yaptığı görevlerin (ofis açma, posta tasnifi vb.) hala mevcut olduğunu ve şirketin bu süreci desteklemesi gerektiğini tespit etti.

Dava sonucunda Royal Mail, engelli haklarını koruyan 2010 Eşitlik Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle Williams’a 12.925 sterlin tazminat ödemeye mahkum edildi. Ayrıca mahkeme, şirkete resmi bir yazı yazdırarak Williams’ın mesaisinin sabah en geç 06:00’da başlamasının yasal bir hak olduğunu tescilledi.