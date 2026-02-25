Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Sabah mesaisi yasaklanan postacı mahkemeye koştu! 750 bin lira tazminat kazandı

İngiltere'de bir postacı otizm teşhisi sonrası iş saatlerinde yapılan değişikliğe karşı açtığı hukuk mücadelesini kazanarak 750 bin lira tazminat almaya hak kazandı.

Sabah mesaisi yasaklanan postacı mahkemeye koştu! 750 bin lira tazminat kazandı
Gökçen Kökden

İngiltere'nin Eccles bölgesinde uzun yıllardır postacılık yapan Darren Williams, otizm teşhisi sonrası iş saatlerinde yapılan değişikliğe karşı açtığı hukuk mücadelesini kazandı.

Mahkemenin Darren Williams lehine karar vermesinin en temel sebebi; rutinin, otizmli bireyler için kaygıyı yönetmedeki hayati rolü. Williams, 15 yaşından beri sabah saat 05:00’te işe başlamaya alışmıştı. Mahkeme tutanaklarına göre bu erken başlangıç iki kritik amaca hizmet ediyordu. Erken saatlerde işe başlamak, Williams’ın kalabalık insan gruplarıyla temasını en aza indiriyor ve sosyal kaygısını tetikleyen unsurları ortadan kaldırıyordu. Erken biten mesai sayesinde Williams, sağlık sorunları olan eşine destek olabiliyordu.

Sabah mesaisi yasaklanan postacı mahkemeye koştu! 750 bin lira tazminat kazandı 1

ŞİRKETİN VERİMLİLİK BAHANESİ GEÇERLİ SAYILMADI

Williams 2022 yılında otizm teşhisi aldı. Bir süre izne ayrılan Williams, hastalık izninden döndükten sonra çalışma saatlerinin değiştirildiğini gördü. Royal Mail yönetimi, 2023 yılında yapılan bir değişiklikle Williams’ın mesaisini 06:45’e çekmek istedi. Şirket avukatları, saat 06:45’ten önce yapılacak bir iş olmadığını ve "boş duran birine ödeme yapılamayacağını" savunarak bu değişikliği "operasyonel verimlilik" olarak nitelendirdi. Ancak İş Mahkemesi Yargıcı McDonald, bu savunmayı reddetti. Kararın gerekçesinde şu noktalar öne çıktı:

Sabah mesaisi yasaklanan postacı mahkemeye koştu! 750 bin lira tazminat kazandı 2

Tıbbi raporların göz ardı edilmesi: Sağlık raporları, geç başlamanın çalışanın ruh sağlığını bozacağını açıkça belirtmesine rağmen şirket bu uyarıları dikkate almadı.

İş tanımı yanıltmacası: Mahkeme, Williams’ın yıllardır sabah 05:00’te yaptığı görevlerin (ofis açma, posta tasnifi vb.) hala mevcut olduğunu ve şirketin bu süreci desteklemesi gerektiğini tespit etti.

Dava sonucunda Royal Mail, engelli haklarını koruyan 2010 Eşitlik Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle Williams’a 12.925 sterlin tazminat ödemeye mahkum edildi. Ayrıca mahkeme, şirkete resmi bir yazı yazdırarak Williams’ın mesaisinin sabah en geç 06:00’da başlamasının yasal bir hak olduğunu tescilledi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otobüsün içinden ceset fırladı: Korkunç görüntü!Otobüsün içinden ceset fırladı: Korkunç görüntü!
Greviydi, hırsızlığıydı derken şimdi de...Greviydi, hırsızlığıydı derken şimdi de...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Dünya İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

İzmir’de araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı

İzmir’de araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.