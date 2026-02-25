Mynet Trend

İngiltere paranormal olaylar: Kocaayak ve kara ruh vakası!

İngiltere’nin en ürkütücü noktalarından biri olarak gösterilen Cannock Chase bölgesinde paranormal iddialar yeniden alevlendi. Uzmanlara göre yılın ilk iki ayında bildirilen Bigfoot (kocaayak) ve “kara ruh” vakaları, 2025’i adeta esir aldı.

Çiğdem Berfin Sevinç

İngiltere’nin West Midlands bölgesindeki ormanlık alan, son haftalarda artan esrarengiz ihbarlarla gündemde. Paranormal araştırmacılar, dev ayak izleri, uzun ve tüylü bir siluet ile “siyah gözlü kız” şeklinde tarif edilen gizemli bir figürün görüldüğüne dair çok sayıda bildirim aldıklarını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl boyunca yaklaşık 30 Bigfoot benzeri görülme kayda geçerken, 2026’nın ilk haftalarında bu sayının 35’i aştığı belirtildi.

“YAĞMUR İZLERİ SİLİYOR”

Profesyonel hayalet avcısı Robert Pulme, bölgenin Britanya’nın en perili yerlerinden biri olarak anıldığını söyledi. Pulme, yoğun yağışın fiziksel kanıtları ortadan kaldırdığını ancak Bigfoot’un kötü hava koşullarını fırsat biliyor olabileceğini öne sürdü.

Uzman ekiplerin bölgede iz sürmeye devam ettiği ancak somut kanıt elde etmenin zorlaştığı kaydedildi.

“SİYAH GÖZLÜ KIZ” İDDİASI

Bölgede sadece Bigfoot değil, “black eyed girl” olarak anılan ürkütücü bir figürün de görüldüğü iddia ediliyor. Görgü tanıklarına göre ilk bakışta kaybolmuş bir çocuk gibi görünen figür, gözlerinin tamamen siyah olduğunun fark edilmesiyle bir anda ortadan kayboluyor.

Bazı iddialar, bu figürlerin 1800’lerdeki difteri salgınında hayatını kaybeden çocukların ruhları olabileceğini öne sürerken, başka söylentiler ise 1965-1967 yılları arasında bölgede üç çocuğu öldüren Raymond Morris ile bağlantı kuruyor.

