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Ailelerin içi rahat edecek: Kayısıdan doğal jelibon üretildi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.03.2019 12:19 | Son Güncelleme

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde taze ve kurutulmuş kayısıdan besin değeri artırılmış jelibon üretildi.

Ailelerin içi rahat edecek: Kayısıdan doğal jelibon üretildi

Dr. Öğretim Üyesi İncilay Gökbulut tarafından yaklaşık 2 aylık çalışma sonucu üretilen ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından üretim metodu patenti verilen jelibonun yöre ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İncilay Gökbulut, AA muhabirine, çocuklarının çok fazla jelibon ve şeker tüketmesinden yola çıkarak içerisinde koruyucu katkı maddesi bulunmayan jelibon üretmek için çalışmalara başladığını söyledi.

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"Doğal jelibonu" yörede yoğun olarak üretilen kayısıdan yapmaya karar verdiğini anlatan Gökbulut, üniversite laboratuvarında bu kapsamda araştırmalar yaptığını ifade etti.

Gökbulut, yaklaşık iki aylık çalışma sonucu taze ve kurutulmuş kayısıdan besin değeri artırılmış jelibon üretmeyi başardığını belireterek, "Ürünün içerisinde koruyucu katkı maddeleri bulunmuyor ve sağlık açısından da daha faydalı. Ürünün içerisinde meyve oranı oldukça yüksektir. Renklendirici ve aroma maddesi kullanılmamıştır. Ürünün aroması meyvenin kendisinden gelmektedir. Rengi de meyvenin kendisinden geldiği için içerisinde katkı maddesi kullanımı söz konusu değil. Meyve oranının yüksek olması piyasada ki diğer jelibonlarla kıyasladığımızda sağlık açısından oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum." dedi.

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Çocukların jelibonu severek tükettiğini aktaran Gökbulut, piyasadaki ürünlerin albenisini artırmak için birçok katkı maddesi kullanıldığını kaydetti.

Piyasadaki jelibonların renklendirici maddelerle zenginleştirildiğini dile getiren Gökbulut, "Gereğinden fazla tüketildiğinde bu katkı maddelerinin yol açabileceği hiperaktivite ya da dikkat dağınıklığı gibi çeşitli sağlık problemlerine yol açabiliyor. Bununla ilgili bilimsel çalışmalar da mevcut. Bundan yola çıkarak taze ve kurutulmuş kayısıdan besin değeri artırılmış jelibon çalışması yapıldı." diye konuştu.

Gökbulut, taze ve kuru kayısıdan iki tür jelibon ürettiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Jelibonlara istenilen şekiller verilebiliyor. Jel kıvamına getirilen ürün istediğiniz farklı şekillerde ve desenlerdeki kalıplara dökülerek dolapta da belli bir süre bekletildikten sonra jelibon formatına dönüşüyor. Gün kurusundan yapılan üründe ise gün kurusunu yumuşatmak için belli bir süre bekletildi. Daha sonra bu ürünler yine aynı şekilde püre haline getirilip ısıl işlem uygulanıp ardından jel formatına dönüştürüldükten sonra kalıplara dökülerek jelibon görünümüne dönüştürüldü."

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Kayısının Malatya için önemli bir meyve olduğunu ifade eden Gökbulut, şunları kaydetti:

"Kayısı bölge ekonomisine önemli bir girdi sağlamaktadır. Bölgedeki kayısılar iki şekilde değerlendiriliyor. Genellikle sofralık tüketim olarak ya da kurutulup gün kurusu ve kükürtlenmiş kayısı olarak kuru yemiş şeklinde değerlendiriliyor. Ben çalışmamda hem kuru hem de taze kayısıya yer verdim. Taze ve kurutulmuş kayısıdan besin değeri artırılmış jelibonun bölge ekonomisine katkı sağlayacak yeni bir ürün ortaya çıkarabileceğini düşünüyorum."

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